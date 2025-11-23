Delhi NCR

दिल्ली JNU लाइब्रेरी में हिंसा, नई प्रवेश व्यवस्था को लेकर छात्रों में विवाद

Ajay Yadav23 November 2025 - 12:10 PM
2 minutes read
JNU Campus Violence :
दिल्ली JNU लाइब्रेरी में हिंसा, नई प्रवेश व्यवस्था को लेकर छात्रों में विवाद

JNU Campus Violence : जेएनयू में शनिवार (22 नवंबर) को सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई हिंसा के बाद पूरा परिसर गर्मा गया है. नई प्रवेश व्यवस्था का विरोध करने के नाम पर हुई इस घटना ने छात्र संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति पैदा कर दी है. अभाविप ने इसे छात्र विरोधी और अराजक हरकत बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की जेएनयू इकाई ने लाइब्रेरी में हुई घटना की कड़ी निंदा की है. संगठन का आरोप है कि वामपंथी नेतृत्व वाले जेएनयूएसयू और इससे जुड़े छात्र नई प्रवेश व्यवस्था का विरोध करते हुए लाइब्रेरी में घुसे और तोड़फोड़ की. अभाविप का कहना है कि यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की सुनियोजित कोशिश है.

नई नीति पर हिंसा माहौल बिगाड़ना था उद्देश्य

अभाविप ने कहा कि नई प्रवेश व्यवस्था छात्रों की व्यापक सहमति के बिना लागू की गई, जिससे कई छात्रों में नाराजगी थी. लेकिन संगठन के अनुसार, वामपंथी समूहों ने इस मुद्दे पर संवाद करने के बजाय सीधे हिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे साफ होता है कि उनका उद्देश्य छात्रों की समस्या उठाना नहीं बल्कि माहैल बिगाड़ना था.

अभाविप ने कहा कि जब भी विश्वविद्यालय में छात्रों के हित में कोई नई व्यवस्था लागू होती है, वामपंथी समूह उसका विरोध करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि ये कैंपस को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की पुरानी रणनीति अपना रहे है. अभाविप ने कहा कि जेएनयू की शैक्षणिक परंपरा की रक्षा के लिए ऐसी अराजक गतिविधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना जरूरी है.

अभाविप ने छात्रों के सुरक्षित माहौल की मांग की

अभाविप जेएनयू मंत्री प्रवीण पीयूष ने कहा कि लाइब्रेरी में तोड़फोड़ जेएनयू की शैक्षणिक संस्कृति पर हमला है. संगठन छात्रों के सुरक्षित और पढ़ाई-अनुकूल माहौल के लिए लगातार काम करेगा और किसी को भी कैंपस का माहौल बिगाड़ने नहीं देगा. अभाविप ने प्रशासन से मांग की है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में नई व्यवस्थाओं से पहले छात्रों से पारदर्शी संवाद किया जाए.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 November 2025 - 12:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली की हवा खराब, ठंड भी बढ़ी-AQI 447 पहुंचा खतरनाक स्तर पर

दिल्ली की हवा खराब, ठंड भी बढ़ी-AQI 447 पहुंचा खतरनाक स्तर पर

23 November 2025 - 7:58 AM
Photo of दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

22 November 2025 - 7:24 PM
Photo of दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार, कर्मचारियों को WFH की सुविधा

दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार, कर्मचारियों को WFH की सुविधा

22 November 2025 - 5:38 PM
Photo of Delhi Car Blast: आतंकी जसीर बिलाल की कोर्ट से मांग, आज होगी सुनवाई

Delhi Car Blast: आतंकी जसीर बिलाल की कोर्ट से मांग, आज होगी सुनवाई

22 November 2025 - 1:59 PM
Photo of मेट्रो के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र के मामले में बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर समेत चार शिक्षक सस्पेंड

मेट्रो के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र के मामले में बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर समेत चार शिक्षक सस्पेंड

21 November 2025 - 7:17 PM
Photo of दिल्ली बना सबसे प्रदूषित शहर, AQI रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहुंचा 500 पार

दिल्ली बना सबसे प्रदूषित शहर, AQI रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहुंचा 500 पार

21 November 2025 - 2:08 PM
Photo of गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बरामद हुए 200 से ज्यादा आतंकियों के वीडियो और बम बनाने की ट्रेनिंग

गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बरामद हुए 200 से ज्यादा आतंकियों के वीडियो और बम बनाने की ट्रेनिंग

21 November 2025 - 1:09 PM
Photo of दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रिंसिपल को आया ईमेल

दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रिंसिपल को आया ईमेल

20 November 2025 - 6:06 PM
Photo of Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार

20 November 2025 - 1:03 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई : जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई : जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

20 November 2025 - 9:25 AM
Back to top button