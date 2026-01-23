Viral Video : बिहार के सहरसा जिले से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने होमगार्ड विभाग में हड़कप मचा दी है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सहरसा के बरियाही स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का है. वायरल विडियो में वर्दी पहने महिला गृह रक्षक कर्मी भोजपुरी गानों पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद विभाग में मामले को लेकर खलबली मच गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को बरियाही स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण संस्थान में परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 189 महिला होमगार्ड जवान प्रशिक्षण ले रही थीं. इसी दौरान वर्दी में महिला जवानों के नृत्य करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वर्दीधारी महिला होमगार्ड जवान डांस कर रही हैं, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे हैं.

महिला होमगार्ड कर्मियों से मांगा गया जवाब

वीडियो के वायरल होते ही विभागीय अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है. सहरसा होमगार्ड के कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला होमगार्ड कर्मियों से शो-कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उन्होंने कहा कि वर्दी में इस तरह का आचरण विभागीय नियमों के खिलाफ है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ट्रेनरों पर भी गिरी गाज विभागीय जांच जारी

कमांडेंट ने यह भी बताया कि मामले में ट्रेनर नवीन कुमार और जय प्रकाश यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दोनों को भविष्य में ट्रेनर नहीं बनाए जाने की अनुशंसा विभाग को भेज दी गई है. बता दें कि हाल के दिनों में वर्दीधारी कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल वायरल वीडियो में शामिल महिला जवानों की पहचान नहीं हो सकी है. वहीं, विभागीय जांच जारी है और स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिष्चित की जाएगी.

ये भी पढ़ें – एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप