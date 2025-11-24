Bihar

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

Ajay Yadav24 November 2025 - 1:06 PM
2 minutes read
Bihar News :
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद जारी, परिवारवाद और काउंटिंग एजेंट बनना बना चर्चा का विषय

Bihar News : राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद लगातार जारी है. विपक्ष ने दो अहम मुद्दे उठाए हैं, एक तो बिना एमएलए या एमएलसी के मंत्री बनाए जाने का दूसरा दीपक प्रकाश के काउंटिंग एजेंट बनाए जाने का. इसी विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार 24 नवंबर, 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया.

नीतीश की पुरानी सलाह साझा की

इस पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए उनकी कही हुई एक बात साझा की है. कुशवाहा ने लिखा, “कभी-कभी बड़ों की कही बातें याद रखना चाहिए. आज अचानक नीतीश जी की एक पुरानी बात याद आई, सोचा आपसे भी साझा कर दूं. नीतीश जी ने कहा था-‘खाना खाते समय मक्खियां भिन-भिन करेंगी, चिंता मत कीजिए. बाएं हाथ से उन्हें भगाते रहिए और दाएं हाथ से खाते रहिए.”

पोस्ट में सीधे दीपक या विपक्ष का जिक्र नहीं

उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट में सीधे उनके बेटे दीपक प्रकाश या विपक्ष का जिक्र नहीं है, लेकिन संदर्भ साफ तौर पर उनके बेटे और विपक्ष से जुड़ा है. दीपक प्रकाश हाल ही में पंचायती राज मंत्री बने हैं, जबकि विपक्ष लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रहा है. ऐसे में इस पोस्ट के माध्यम से कुशवाहा ने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी कही हुई बातों का सहारा लिया है.

बेटे को मंत्री पद दिलवाया

परिवारवाद के आरोपों के तहत उपेंद्र कुशवाहा पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जो जीत गईं. वहीं, शपथ ग्रहण के दिन कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री का पद दिलवाया. इस तरह एक तरफ पत्नी की जीत और दूसरी तरफ बेटे की मंत्री पद पर नियुक्ति से विपक्ष ने उन्हें परिवारवाद के निशाने पर रखा है.

वहीं, दूसरी ओर दीपक प्रकाश ने निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया था. पासवान की जमानत जब्त हो गई थी और उन्हें कुल 327 वोट मिले थे. इस कारण भी दीपक प्रकाश को घेरा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 November 2025 - 1:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, तेजप्रताप यादव ने मोदी-नीतीश पर निशाना साधा

दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, तेजप्रताप यादव ने मोदी-नीतीश पर निशाना साधा

24 November 2025 - 12:14 PM
Photo of सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

24 November 2025 - 8:42 AM
Photo of दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा हुए निशाने पर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने जताई आपत्ति

दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा हुए निशाने पर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने जताई आपत्ति

23 November 2025 - 3:09 PM
Photo of ठाकुरगंज ने नया इतिहास रचा, पांच साल में AIMIM का विधायक बनेगा : ओवैसी

ठाकुरगंज ने नया इतिहास रचा, पांच साल में AIMIM का विधायक बनेगा : ओवैसी

23 November 2025 - 10:37 AM
Photo of नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा, बीजेपी के इशारे पर चलेगी राज्य सरकार, RJD का NDA सरकार पर कड़ा प्रहार

नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा, बीजेपी के इशारे पर चलेगी राज्य सरकार, RJD का NDA सरकार पर कड़ा प्रहार

22 November 2025 - 9:46 AM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह मंत्रालय, अब सम्राट चौधरी संभालेंगे इस विभाग की कमान

सीएम नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह मंत्रालय, अब सम्राट चौधरी संभालेंगे इस विभाग की कमान

21 November 2025 - 5:36 PM
Photo of प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, जनवरी से सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर जनता से करेंगे सीधा संवाद

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, जनवरी से सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर जनता से करेंगे सीधा संवाद

21 November 2025 - 2:28 PM
Photo of चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरा, कहा- हर हार कराती है मंथन मगर…

चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरा, कहा- हर हार कराती है मंथन मगर…

21 November 2025 - 1:20 PM
Photo of मोतिहारी में वीआईपी नेता के करीबी कामेश्वर सहनी की हत्या, इलाके में सनसनी

मोतिहारी में वीआईपी नेता के करीबी कामेश्वर सहनी की हत्या, इलाके में सनसनी

21 November 2025 - 12:33 PM
Photo of दीपक प्रकाश कौन हैं? न विधायक, न एमएलसी… फिर भी बने नीतीश सरकार में मंत्री- जानें

दीपक प्रकाश कौन हैं? न विधायक, न एमएलसी… फिर भी बने नीतीश सरकार में मंत्री- जानें

21 November 2025 - 9:45 AM
Back to top button