Bihar News : राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद लगातार जारी है. विपक्ष ने दो अहम मुद्दे उठाए हैं, एक तो बिना एमएलए या एमएलसी के मंत्री बनाए जाने का दूसरा दीपक प्रकाश के काउंटिंग एजेंट बनाए जाने का. इसी विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार 24 नवंबर, 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया.

नीतीश की पुरानी सलाह साझा की

इस पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए उनकी कही हुई एक बात साझा की है. कुशवाहा ने लिखा, “कभी-कभी बड़ों की कही बातें याद रखना चाहिए. आज अचानक नीतीश जी की एक पुरानी बात याद आई, सोचा आपसे भी साझा कर दूं. नीतीश जी ने कहा था-‘खाना खाते समय मक्खियां भिन-भिन करेंगी, चिंता मत कीजिए. बाएं हाथ से उन्हें भगाते रहिए और दाएं हाथ से खाते रहिए.”

कभी-कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज‌ न जाने क्यों बड़े भाई श्री @NitishKumar जी की एक पुरानी बात याद आ गई। सोचा आपसे भी शेयर करुं।



कभी नीतीश जी ने कहा था –



"खाना खाते वक्त मक्खियां भन-भनाएंगी। चिन्ता मत कीजिए। बायें हाथ से भगाते रहिए। दाहिने से खाते… — Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) November 24, 2025

पोस्ट में सीधे दीपक या विपक्ष का जिक्र नहीं

उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट में सीधे उनके बेटे दीपक प्रकाश या विपक्ष का जिक्र नहीं है, लेकिन संदर्भ साफ तौर पर उनके बेटे और विपक्ष से जुड़ा है. दीपक प्रकाश हाल ही में पंचायती राज मंत्री बने हैं, जबकि विपक्ष लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रहा है. ऐसे में इस पोस्ट के माध्यम से कुशवाहा ने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी कही हुई बातों का सहारा लिया है.

बेटे को मंत्री पद दिलवाया

परिवारवाद के आरोपों के तहत उपेंद्र कुशवाहा पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जो जीत गईं. वहीं, शपथ ग्रहण के दिन कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री का पद दिलवाया. इस तरह एक तरफ पत्नी की जीत और दूसरी तरफ बेटे की मंत्री पद पर नियुक्ति से विपक्ष ने उन्हें परिवारवाद के निशाने पर रखा है.

वहीं, दूसरी ओर दीपक प्रकाश ने निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया था. पासवान की जमानत जब्त हो गई थी और उन्हें कुल 327 वोट मिले थे. इस कारण भी दीपक प्रकाश को घेरा जा रहा है.

