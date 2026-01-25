Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हैं. पार्टी प्रमुख लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्‍वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है. बीते बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत मिल रहे थे, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है. आरजेडी के अंदर बीते कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो अब हकीकत में बदल गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तेजस्वी यादव को खुलकर पार्टी की कमान संभालनी होगी. अब तक आरजेडी के हर बड़े फैसले पर अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव ही लगाते थे, लेकिन अब यह परंपरा पूरी तरह से बदलने जा रही है. पार्टी में तेजस्वी युग की औपचारिक शुरूआत होने वाली है, जहां संगठन और रणनीति की पूरी जिम्मेदारी सीधे तेजस्‍वी यादव के कंधों पर होगी.

तेजस्वी को सौंपी जा रही निर्णायक भूमिका

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे. हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अब पार्टी के अधिकांश बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे. कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि व्यवहार में पहले से ही अधिकांश निर्णय तेजस्वी ही करते आ रहे हैं. इसी तर्ज पर प्रदेश स्तर पर भी एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पद पर बने रहने की संभावना है, लेकिन संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए किसी युवा नेता को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

युवा और अल्पसंख्यक नेतृत्व को मिल सकता है मौका

वहीं, आरजेडी में आने वाले समय में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं. जानकारी के मुताबिक प्रधान महासचिव के पद पर एक और नई नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष या प्रधान महासचिव के तौर पर किसी युवा अल्पसंख्यक नेता को मौका दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस जिम्मेदारी के लिए सीमांचल क्षेत्र से जुड़े किसी नेता के नाम पर मंथन चल रहा है.

