Bihar

RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथ, कार्यकारी अध्यक्ष बनकर क्या बदल पाएंगे पार्टी की तकदीर?

Ajay Yadav25 January 2026 - 2:18 PM
2 minutes read
Tejashwi Yadav :
RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथ, कार्यकारी अध्यक्ष बनकर क्या बदल पाएंगे पार्टी की तकदीर?

Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हैं. पार्टी प्रमुख लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्‍वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है. बीते बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत मिल रहे थे, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है. आरजेडी के अंदर बीते कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो अब हकीकत में बदल गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तेजस्वी यादव को खुलकर पार्टी की कमान संभालनी होगी. अब तक आरजेडी के हर बड़े फैसले पर अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव ही लगाते थे, लेकिन अब यह परंपरा पूरी तरह से बदलने जा रही है. पार्टी में तेजस्वी युग की औपचारिक शुरूआत होने वाली है, जहां संगठन और रणनीति की पूरी जिम्मेदारी सीधे तेजस्‍वी यादव के कंधों पर होगी.

तेजस्वी को सौंपी जा रही निर्णायक भूमिका

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे. हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अब पार्टी के अधिकांश बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे. कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि व्यवहार में पहले से ही अधिकांश निर्णय तेजस्वी ही करते आ रहे हैं. इसी तर्ज पर प्रदेश स्तर पर भी एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पद पर बने रहने की संभावना है, लेकिन संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए किसी युवा नेता को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

युवा और अल्पसंख्यक नेतृत्व को मिल सकता है मौका

वहीं, आरजेडी में आने वाले समय में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं. जानकारी के मुताबिक प्रधान महासचिव के पद पर एक और नई नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष या प्रधान महासचिव के तौर पर किसी युवा अल्पसंख्यक नेता को मौका दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस जिम्मेदारी के लिए सीमांचल क्षेत्र से जुड़े किसी नेता के नाम पर मंथन चल रहा है.

ये भी पढ़ें – यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 January 2026 - 2:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा- असली कमान घुसपैठियों के हाथों में

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा- असली कमान घुसपैठियों के हाथों में

25 January 2026 - 10:16 AM
Photo of NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित

NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित

25 January 2026 - 8:31 AM
Photo of ‘सिक्सर के छह गोली’ पर वर्दीधारी महिला होमगार्ड का डांस, शुरू हुई विभागीय जांच

‘सिक्सर के छह गोली’ पर वर्दीधारी महिला होमगार्ड का डांस, शुरू हुई विभागीय जांच

23 January 2026 - 12:05 PM
Photo of पटना में लॉरेंस गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल

पटना में लॉरेंस गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल

22 January 2026 - 12:18 PM
Photo of ‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

21 January 2026 - 10:12 AM
Photo of Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime : पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

17 January 2026 - 4:01 PM
Photo of वीआईपी इलाके में रिटायर्ड महिला शिक्षिका की हत्या, लूट या अन्य कारण की जांच जारी

वीआईपी इलाके में रिटायर्ड महिला शिक्षिका की हत्या, लूट या अन्य कारण की जांच जारी

17 January 2026 - 3:52 PM
Photo of Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

17 January 2026 - 3:07 PM
Photo of भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव, RJD ने वजह बताई

भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव, RJD ने वजह बताई

15 January 2026 - 3:37 PM
Back to top button