Bollywood : मनोरंजन की दुनिया बॉलीवुड से इन दिनों लगातार बुरी ख़बरे सामने आ रही है। अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता पंकज धीर और गोवर्धन असरानी उर्फ असरानी का निधन हो गया था, कि इसी बीच अब ख़बर आई है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर 74 वर्षीय सतीश शाह का बीते दिन यानि 25 अक्टूबर को निधन हो गया।

पवन हंस शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

आज यानी रविवार को अभिनेता सतीश शाह का पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जहां घाट पर मौजूद सतीश शाह के पूरे परिवार का हाल बेहाल दिखा।उनके अंतिम संस्कार में टीवी से लेकर बॉलीवुड सितारों तक शामिल हुए हैं. वहीं उनकी अर्थी को कंधा अशोक पंडित के साथ-साथ सुमित राघवन ने दिया।

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

सतीश शाह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने पोस्ट शेयर कर सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में सतीश शाह के परिवार के साथ भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की.

एक्टर के मौत की वजह

जानकारी के मुताबिक, 74 वर्षीय एक्टर सतीश शाह का निधन उनकी किडनी फेल होने की वजह से हुआ। एक्टर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए।

गौरतलब है कि हाल ही में सीरियल ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर और शोले जैसे मशहूर फिल्म में किरदार निभाने वाले गोवर्धन असरानी उर्फ असरानी का निधन हो गया था। इसी बीच अभिनेता सतीश शाह की निधन ने पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया है।

यह भी पढ़ें http://केजरीवाल और भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस की कीर्तन दरबार में लिया हिस्सा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप