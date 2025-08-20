Bhagwant Mann Government Action : रूपनगर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ पुतला फूंका और सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. स्थिति बिगड़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिसके चलते धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस प्रधान अश्वनी शर्मा, महासचिव विश्वपाल सिंह राणा और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुरिंदर सिंह हरिपुर को हिरासत में ले लिया.

सरकार की सख्ती से हालात काबू में

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सचिवालय में घुसने का लगातार कोशिश कर रहे थे. भगवंत मान सरकार ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे. जैसे ही माहौल बिगड़ने लगा तो पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर दिया और हालात पर काबू किया. कई कार्यकर्ता गेट फांदने की कोशिश कर रहे थे, मगर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की सख्त नीति के चलते अराजकता फैलने से पहले ही सब नियंत्रण में आ गया.

कांग्रेस के आरोप और सरकार की पारदर्शिता

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है. हालांकि, भगवंत मान सरकार का रुख हमेशा से साफ रहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की हिमायती रही है.

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि लोकतंत्र और जनता की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. विरोध जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विरोध के नाम पर अव्यवस्था और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लोकतंत्र की रक्षा में सरकार का संकल्प

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भगवंत मान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कुल मिलाकर, रूपनगर की इस घटना ने साफ कर दिया है कि भगवंत मान सरकार पंजाब में कानून-व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है.

