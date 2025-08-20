Punjabराज्य

Punjab News : रूपनगर में कांग्रेस का हंगामा, भगवंत मान सरकार ने दिखाया सख्त रुख

Amzad Khan20 August 2025 - 1:55 PM
2 minutes read
Bhagwant Mann Government Action
रूपनगर में कांग्रेस का हंगामा, भगवंत मान सरकार की सख्त कार्रवाई से हालात काबू में

Bhagwant Mann Government Action : रूपनगर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ पुतला फूंका और सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. स्थिति बिगड़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिसके चलते धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस प्रधान अश्वनी शर्मा, महासचिव विश्वपाल सिंह राणा और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुरिंदर सिंह हरिपुर को हिरासत में ले लिया.

सरकार की सख्ती से हालात काबू में

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सचिवालय में घुसने का लगातार कोशिश कर रहे थे. भगवंत मान सरकार ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे. जैसे ही माहौल बिगड़ने लगा तो पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर दिया और हालात पर काबू किया. कई कार्यकर्ता गेट फांदने की कोशिश कर रहे थे, मगर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की सख्त नीति के चलते अराजकता फैलने से पहले ही सब नियंत्रण में आ गया.

कांग्रेस के आरोप और सरकार की पारदर्शिता

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है. हालांकि, भगवंत मान सरकार का रुख हमेशा से साफ रहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की हिमायती रही है.

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि लोकतंत्र और जनता की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. विरोध जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विरोध के नाम पर अव्यवस्था और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लोकतंत्र की रक्षा में सरकार का संकल्प

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भगवंत मान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कुल मिलाकर, रूपनगर की इस घटना ने साफ कर दिया है कि भगवंत मान सरकार पंजाब में कानून-व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है.

यह भी पढ़ें : ड्रग माफियाओं पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, कुख्यात नशा तस्कर सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan20 August 2025 - 1:55 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बी.के.आई. टेरर मॉड्यूल के दो और सदस्य गिरफ्तार, एक हैंड-ग्रेनेड बरामद

बी.के.आई. टेरर मॉड्यूल के दो और सदस्य गिरफ्तार, एक हैंड-ग्रेनेड बरामद

20 August 2025 - 2:37 PM
Photo of पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

20 August 2025 - 1:53 PM
Photo of दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

20 August 2025 - 12:15 PM
Photo of ड्रग माफियाओं पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, कुख्यात नशा तस्कर सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर

ड्रग माफियाओं पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, कुख्यात नशा तस्कर सतप्रीत सत्ता के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर

19 August 2025 - 10:11 PM
Photo of 170 दिनों में 16705 एफआईआर दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्कर गिरफ़्तार, 1076 किलोग्राम हेरोइन बरामद

170 दिनों में 16705 एफआईआर दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्कर गिरफ़्तार, 1076 किलोग्राम हेरोइन बरामद

19 August 2025 - 8:32 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 1158 प्रोफैसर और लाइब्रेरियनों को सरकारी कालेजों में सेवाएं जारी रखने की मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 1158 प्रोफैसर और लाइब्रेरियनों को सरकारी कालेजों में सेवाएं जारी रखने की मंजूरी, विद्यार्थियों को राहत

19 August 2025 - 4:27 PM
Photo of गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट

गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट

19 August 2025 - 3:50 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बादल को दी चुनौती, झूठी उपलब्धियों से हटकर बरगाड़ी कांड और नशे की मौतों की जिम्मेदारी लें

सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बादल को दी चुनौती, झूठी उपलब्धियों से हटकर बरगाड़ी कांड और नशे की मौतों की जिम्मेदारी लें

19 August 2025 - 3:27 PM
Photo of हरभजन सिंह ETO की बड़ी घोषणा: पंजाब बिजली कर्मचारियों की मांगों का होगा जल्द समाधान

हरभजन सिंह ETO की बड़ी घोषणा: पंजाब बिजली कर्मचारियों की मांगों का होगा जल्द समाधान

19 August 2025 - 3:15 PM
Photo of बुजुर्गों की सुरक्षा में पंजाब सरकार का सख्त कदम: पुत्र और बहू को सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत कराया गया कानूनी निपटारा

बुजुर्गों की सुरक्षा में पंजाब सरकार का सख्त कदम: पुत्र और बहू को सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत कराया गया कानूनी निपटारा

19 August 2025 - 2:16 PM
Back to top button