Punjab

पंजाब में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, 695.36 करोड़ का गन्ना भुगतान पूरा, किसानों में खुशी

Karan Panchal2 June 2026 - 3:14 PM
3 minutes read
Punjab Farmers
पंजाब में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, 695.36 करोड़ का गन्ना भुगतान पूरा, किसानों में खुशी

Punjab Farmers : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब ने कृषि और सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस तहत पहली बार पंजाब सरकार ने साल 2025-26 के पिढ़ाई सीजन के दौरान गन्ना किसानों के 100 प्रतिशत बकाए अदा कर दिए हैं। प्रदेश भर की शुगर मिलों ने रिकॉर्ड 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की और 695.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के बकाए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के अवसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की किसान कल्याण, फसल विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसानों को पारंपरिक गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने और गन्ने की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके, सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि विकास के नए अवसर पैदा किए हैं।

मिट्टी जांच की सुविधाएं, जागरूकता शिविर

गन्ने की खेती और शुगर मिलें रोजगार के अवसर पैदा करने और हजारों किसान परिवारों की सहायता में अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। कृषि को और प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी शुगर मिलों ने किसान-हितैषी कई पहल की हैं, जिनमें उन्नत बीजों की आपूर्ति, सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी, उर्वरक, खरपतवार और कीटनाशक, मिट्टी जांच की सुविधाएं, जागरूकता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन प्रयासों ने उत्पादन बढ़ाने और गन्ने की खेती में किसानों के विश्वास को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया है।

गन्ना उत्पादकों को बड़ी वित्तीय राहत

भगवंत मान सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान करने को भी प्राथमिकता दी है। साल 2025-26 के पेराई सीजन के दौरान खरीदे गए गन्ने के सभी भुगतान जारी किए गए, जिससे गन्ना उत्पादकों को बड़ी वित्तीय राहत मिली और सरकार की कृषि नीतियों में उनका भरोसा और मजबूत हुआ।

मेरे पास 20 एकड़ में गन्ने की खेती

भगवंत मान सरकार द्वारा बकाए का सीधा भुगतान ने गन्ने की खेती में किसानों का भरोसा बहाल किया: पाल सिंह*
गांव हुथियां के सरपंच और बटाला शुगर मिल से जुड़े किसान पाल सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मैं पिछले 30 सालों से गन्ने की खेती कर रहा हूं और इस समय मेरे पास 20 एकड़ में गन्ने की खेती है। हम बटाला शुगर मिल से जुड़े हैं और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार के अधीन मिल ने यह सुनिश्चित किया है कि राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। कुछ किसानों को 20 लाख रुपये, कुछ को 10 लाख रुपये और कुछ को 15 लाख रुपये सीधे उनके खातों में मिले हैं।

खातों में मिल गए बकाए की राशि

उन्होंने आगे कहा, “हमारे खातों में जमा भुगतान ने किसानों का उत्साह बढ़ाया है। पहले भुगतान राशि समय के साथ किश्तों में आती थी। अब किसानों को बकाए सीधे उनके खातों में मिल गए हैं, जिससे हममें से कई लोगों को गेहूं और धान से आगे बढ़ने और गन्ने की खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

गन्ने की खेती से जुड़ने के लिए किया प्रेरित

मिल की शुरुआत से ही इससे जुड़े गांव आलोवाल के लखबीर सिंह ने कहा, जब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सत्ता में आए हैं, फसल के भुगतान में काफी सुधार हुआ है। पूरा भुगतान जारी करने के फैसले से बटाला मिल से जुड़े किसानों में खुशी की लहर है। जमीन मालिकों को उनके बकाए मिल गए हैं और वे बेहद संतुष्ट हैं।

मिल ने किसानों को दी बड़ी राहत

उन्होंने आगे कहा, “अगर गन्ने का भुगतान इसी तरह होता रहा तो किसान अधिक से अधिक गन्ने की खेती करने और मिलों से जुड़े रहने के लिए बहुत प्रेरित होंगे। मिल ने किसानों को बड़ी राहत दी है और उनके विश्वास को मजबूत किया है।

कर्मचारियों ने बड़ी लगन से किया काम

मिल के स्टाफ के योगदान की सराहना करते हुए लखबीर सिंह ने कहा, “मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी लगन से काम किया है और इसे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मिलों में से एक बनाने में मदद की है। इन परिणामों को हासिल करने में उनके प्रयासों ने अहम भूमिका निभाई है।

गन्ने की खेती जारी रखने का प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने आगे कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह सुनिश्चित करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है कि भुगतान राशि समय पर सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो। इससे किसानों का भरोसा बढ़ा और उन्हें गन्ने की खेती जारी रखने का प्रोत्साहन मिला है।

ये भी पढ़ें- ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 132वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 446 स्थानों पर छापेमारी, 192 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 June 2026 - 3:14 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 132वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 446 स्थानों पर छापेमारी, 192 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 132वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 446 स्थानों पर छापेमारी, 192 गिरफ्तार

2 June 2026 - 2:43 PM
Photo of जेल में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना के लिए संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट की तय होगी जिम्मेदारी- डॉ. रवजोत सिंह

जेल में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना के लिए संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट की तय होगी जिम्मेदारी- डॉ. रवजोत सिंह

2 June 2026 - 2:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी- डॉ. बलजीत कौर

पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी- डॉ. बलजीत कौर

2 June 2026 - 1:52 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ने चुनाव विभाग में प्रशासनिक अड़चनें समाप्त कीं, महत्वपूर्ण पदों को भरने का रास्ता हुआ आसान

भगवंत मान सरकार ने चुनाव विभाग में प्रशासनिक अड़चनें समाप्त कीं, महत्वपूर्ण पदों को भरने का रास्ता हुआ आसान

2 June 2026 - 12:53 PM
Photo of दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ ने दिया नया जीवन

दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ ने दिया नया जीवन

2 June 2026 - 12:06 PM
Photo of सीएम मान ने पंजाब में HPCL का बड़ा निवेश किया सुनिश्चित, रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को देंगे बढ़ावा

सीएम मान ने पंजाब में HPCL का बड़ा निवेश किया सुनिश्चित, रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को देंगे बढ़ावा

1 June 2026 - 7:54 PM
Photo of हम पंजाब को देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाएंगे, हमारे बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी- सीएम मान

हम पंजाब को देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाएंगे, हमारे बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी- सीएम मान

1 June 2026 - 4:09 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

1 June 2026 - 1:03 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने 433 स्थानों पर की छापेमारी, 139 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने 433 स्थानों पर की छापेमारी, 139 गिरफ्तार

1 June 2026 - 12:52 PM
Photo of युद्ध नशों विरूद्ध के 15 महीने, नार्को-हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका, 750 नशा तस्करों की 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त

युद्ध नशों विरूद्ध के 15 महीने, नार्को-हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका, 750 नशा तस्करों की 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त

1 June 2026 - 12:33 PM
Back to top button