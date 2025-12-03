Punjab

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

Ajay Yadav3 December 2025 - 10:51 AM
Punjab News :
Punjab News : पंजाब पुलिस के एक युवा कॉन्स्टेबल ने वह मुकाम हासिल किया है, जिसका सपना कई लोग देखते हैं लेकिन कुछ ही लोग उसे पूरा कर पाते हैं. मोहाली में तैनात 22 वर्षीय कॉन्स्टेबल गुरसिमरन सिंह बैंस ने SSB इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है.

अब उनका चयन भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो गया है. वह जल्द ही फ्लाइंग ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग के लिए एयर फोर्स अकादमी में शामिल होंगे. रूपनगर (रोपड़) जिले के निवासी गुरसिमरन सिंह बैंस अगस्त 2022 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन खाकी पहनने के साथ भी उनका असली सपना आसमान की उड़ान ही था. कई सालों की मेहनत और तैयारी के बाद चौथे प्रयास में SSB पास कर उन्होंने यह लक्ष्य हासिल किया है. गुरसिमरन ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से बीए की डिग्री प्राप्त की है.

मोहाली के मौरिटोरियस स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं

वह मौरिटोरियस स्कूल, मोहाली के पूर्व छात्र रहे हैं, जहाँ से उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की, उन्होंने AFCAT (एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट) में भी 143 अंक प्राप्त किए, जिसके आधार पर उन्हें SSB के लिए चयन मिला. उन्होंने बताया कि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा, उन्होंने NDA और टेक्निकल ब्रांच के माध्यम से भी वायुसेना में प्रवेश पाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा-सा अंतर रह गया. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयास जारी रखा. “असफलताओं ने मुझे कभी नहीं रोका. हर कोशिश ने मुझे और मजबूत बनाया और IAF में शामिल होने की इच्छा को और बढ़ा दिया, उन्होंने कहा.

पंजाब पुलिस के लिए गौरव का पल

गुरसिमरन सिंह बैंस की सफलता पर DGP गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएँ देते हुए लिखा, “बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो-यही महानता की राह है.” उन्होंने कहा कि गुरसिमरन की यह उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी पंजाब पुलिस के लिए गर्व का अवसर है. यह साबित करता है कि यदि युवा अनुशासन, एकाग्रता और सतत प्रयास के साथ अपनी राह पर चलते रहें, तो वे आसमान तक पहुँच सकते हैं.

