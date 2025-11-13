Punjabराज्य

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

Shanti Kumari13 November 2025 - 12:26 PM
1 minute read
Punjab paddy procurement report

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सुचारू और निर्बाध खरीद सीज़न सुनिश्चित करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए मंडियों में एक ठोस प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

11 नवंबर तक धान की आमद, लिफ्टिंग और खरीद

धान की आमद के संबंध में, 11 नवंबर तक मंडियों में कुल 15376697.06 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) धान की आमद हुई, जिसमें से 15269488.62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो 99 प्रतिशत से अधिक है। जहां तक लिफ्टिंग का संबंध है, तो खरीदी गई फसल में से 13854981.49 मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग की जा चुकी है, जो 90 प्रतिशत से अधिक है।

आमद और खरीद में पहले स्थान पर संगरूर

संगरूर जिले ने 1330792.77 मीट्रिक टन धान की आमद और 1328302.88 मीट्रिक टन खरीद के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

दूसरे स्थान पर बठिंडा

बठिंडा ने 1303454.28 मीट्रिक टन आमद और 1253400.2 मीट्रिक टन खरीद के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि पटियाला जिला 1120786.79 मीट्रिक टन आमद और 1120772.77 मीट्रिक टन खरीद के साथ तीसरे स्थान पर है।

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला आगे

लिफ्टिंग के मामले में, पटियाला अब तक 1087806.56 मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग के साथ पहले स्थान पर है, संगरूर 1083766.01 मीट्रिक टन के साथ दूसरे स्थान पर है और बठिंडा ने 1070364.39 मीट्रिक टन लिफ्टिंग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है।

