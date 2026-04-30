Punjab News : पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने लोक गायक एवं गीतकार पाली देतवालिया के युवा पुत्र मनजोत सिंह (35) के असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

स सौंद ने कहा कि गायक और गीतकार पाली देतवालिया लंबे समय से पंजाबी संस्कृति की सेवा कर रहे हैं और अपने शिक्षाप्रद गीतों के माध्यम से समाज को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाली देतवालिया के युवा पुत्र के असमय निधन से परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो परिवार के इस दुख को कम कर सकें, लेकिन मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ हर समय खड़ी है।

कैबिनेट मंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार, मित्रों और स्नेहियों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

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