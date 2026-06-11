Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राज्य के निवासियों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाकर बिना किसी वित्तीय बोझ के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है.

स्पीकर ने पंजाबवासियों से दैनिक जीवन में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि शारीरिक फिटनेस के लिए प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा अवश्य निकालना चाहिए.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रमुख लाभ

यह स्वास्थ्य सुरक्षा पहल परिवारों को चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान होने वाले भारी खर्च से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं.

बड़ी स्वास्थ्य कवरेज

प्रति परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार

गंभीर बीमारियों का इलाज

योजना के अंतर्गत कैंसर सहित जटिल और गंभीर रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है.

सभी नागरिकों के लिए सुलभ सुविधा

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपचार कराया जा सकता है.

स्वस्थ पंजाब का संकल्प

स्पीकर संधवां ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को रोगमुक्त जीवन उपलब्ध कराना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की मेहनत की कमाई गंभीर बीमारियों के इलाज में व्यर्थ न जाए.

स्पीकर संधवां ने कहा कि सरकार जहां बीमारियों के उपचार की सुरक्षा प्रदान कर रही है, वहीं बीमारियों की रोकथाम को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे योग, सुबह की सैर, दौड़ या जिम जैसी गतिविधियों के लिए प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा अवश्य दें.

स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें?

यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द अपना कवरेज सुनिश्चित करें.

विकल्प एक

पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाएं.

विकल्प दो

स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन करें.

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