Punjab

छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब में चार वर्षों के दौरान 4,850 स्कूल पंजीकृत, 4.2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

Karan Panchal11 June 2026 - 11:06 AM
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Chhatbir Zoo School Club
छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब में चार वर्षों के दौरान 4,850 स्कूल पंजीकृत, 4.2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

Chhatbir Zoo School Club : वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए, लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब ने अब तक 4,850 स्कूलों को पंजीकृत किया है, जिनमें पूरे क्षेत्र के 2,050 निजी तथा 2,800 सरकारी स्कूल शामिल हैं।

पिछले चार शैक्षणिक वर्षों के दौरान क्लब की ओर से आयोजित गाइडेड टूर, वन्यजीव कार्यशालाओं और ईको-लर्निंग कार्यक्रमों में कुल 4,21,079 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

गिरावट के बावजूद विद्यार्थियों की भागीदारी

वर्ष 2022-23 में 83,049 विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1,37,011 हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष 65 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2024-25 में 1,11,731 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पहले ही 89,288 विद्यार्थी क्लब से जुड़ चुके हैं। वर्ष 2023-24 के बाद मामूली गिरावट के बावजूद विद्यार्थियों की भागीदारी का स्तर उल्लेखनीय बना हुआ है।

सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की लगभग समान भागीदारी अनुभवात्मक शिक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

अगली पीढ़ी तैयार करने का प्रयास

स्कूल क्लब की पहल के कारण चिड़ियाघर अब केवल मनोरंजन स्थलों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे लिविंग क्लासरूम के रूप में विकसित हो रहे हैं। क्लब से जुड़े 4,850 स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्यजीवों की देखभाल और संरक्षण के बारे में शिक्षित कर वन्यजीव संरक्षकों की अगली पीढ़ी तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेष सत्र और व्यवहारिक नेचर कैंप

छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब द्वारा सदस्य स्कूलों के लिए पूरे वर्ष पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विशेष सत्र और व्यवहारिक नेचर कैंप भी लगाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समझ और संवेदनशीलता विकसित हो सके।

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Karan Panchal11 June 2026 - 11:06 AM
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