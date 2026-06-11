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भगवंत मान सरकार कर्मचारियों और मजदूरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, किसी भी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

Karan Panchal11 June 2026 - 2:19 PM
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Punjab News
भगवंत मान सरकार कर्मचारियों और मजदूरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, किसी भी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन, मगनरेगा कर्मचारी यूनियन तथा भूमि प्राप्ति संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ उनके मुद्दों और चिंताओं के समाधान हेतु बैठकें कीं।

जायज चिंता को नहीं छोड़ा जाएगा अनसुना

कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हमारे कर्मचारियों, मजदूरों और हाशिये पर मौजूद समुदायों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी जायज चिंता को अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा।

सभी जायज मांगों पर निर्धारित समय सीमा

यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए मांग-पत्रों और शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कार्यस्थल से जुड़ी चुनौतियों, व्यवस्थागत समस्याओं तथा वित्तीय कठिनाइयों संबंधी उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी जायज मांगों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए तथा उन्हें लागू किया जाए।

अंतर-विभागीय मूल्यांकन की प्रक्रिया

बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि इन मामलों से संबंधित फाइलों को स्वीकृति देने के साथ-साथ अंतर-विभागीय मूल्यांकन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी, ताकि यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

हरीगढ़ ने प्रस्तुत किए अपने-अपने पक्ष

इन बैठकों के दौरान ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से बेअंत सिंह, अवतार सिंह और बोहड़ सिंह; मगनरेगा कर्मचारी यूनियन की ओर से गुरसेवक सिंह, हरमिंदर सिंह और अमनदीप मानसा; तथा भूमि प्राप्ति संघर्ष समिति की ओर से मुकेश मलौद और धर्मवीर हरीगढ़ ने अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए।

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Karan Panchal11 June 2026 - 2:19 PM
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