Punjab : नौवें पातशाह श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के लिए देश भर के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल के तहत लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी से मुलाकात कर उन्हें अगले महीने श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

कैबिनेट मंत्रियों ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को, हक-सत्य और धर्म की आज़ादी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अद्वितीय शहादत देने वाले नौवें पातशाह श्री गुरु तेग़ बहादुर जी की स्मृति में पूरे राज्य में आयोजित किए जा रहे धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों सहित 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य समारोहों के बारे में जानकारी दी।

इन समारोहों के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब का अमन-शांति, आपसी भाईचारे और सर्वसांझीवालता का शाश्वत संदेश समस्त मानवता के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नौवें गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस से संबंधित समारोहों के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को ज़िम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की ओर से निमंत्रण देने के लिए विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के हर कोने से प्रमुख राजनीतिक नेता और उल्लेखनीय हस्तियां गुरु साहिब की शाश्वत विरासत की स्मृति में आयोजित समारोहों में शामिल हों।

