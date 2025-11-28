Punjab

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, CM भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट ने 12 श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति को मंजूरी

Karan Panchal28 November 2025 - 5:34 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, CM भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट ने 12 श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति को मंजूरी

Punjab News : पंजाब भर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों अर्थात मैडीसिन, पीडियाट्रिक्स (बाल रोग विशेषज्ञ), साइकियाट्री (मनोरोग विशेषज्ञ), डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टी.बी. (छाती रोग विशेषज्ञ), सर्जरी, गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विशेषज्ञ), ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग विशेषज्ञ), ई.एन.टी. (कान, नाक, गला विशेषज्ञ) तथा एनेस्थीसियोलॉजी में 300 विशेषज्ञ डाक्टरों को एम्पैनल करने का भी निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में होगा सुधार

इस कदम से विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और पंजाब के लोगों को सेकेंडरी लेवल की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन विशेषज्ञ डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जाएगी तथा एम्पैनल हुए डाक्टर ओ.पी.डी., आई.पी.डी., इमरजेंसी, बड़े-छोटे ऑपरेशन तथा अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति मरीज एम्पैनलमेंट फीस लेने के हकदार होंगे।

1963 के तहत एक समान अनुशासनात्मक एवं अपीलीय ढांचे को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के अंतर्गत नियम 28ए यानी एकसमान अनुशासनात्मक एवं अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है। इससे अपील चैनलों की दोहरी प्रक्रिया रोकी जा सकेगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचा जा सकेगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में कमांड की स्पष्ट लड़ी बनेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि अपीलों की सुनवाई संस्था के भीतर केवल एक बार ही हो।

यह एक स्पष्ट एकसमान ढांचे के तहत उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करके तथा हर स्तर पर प्राधिकार को परिभाषित करके संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में भी मदद करेगा। इससे पंजाब में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी शीर्ष संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता आएगी।

पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को और अधिक कुशल, नागरिक-हितैषी तथा पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुसार पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन करने की भी अनुमति दे दी है। प्रदेश में आवंटित की जाने वाली क्रशर माइनिंग साइटों तथा भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के माइनिंग लीज धारकों को माइनिंग अधिकारों के आवंटन के लिए मौजूदा पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में इन नए नियमों/संशोधनों को जोड़ने/बदलने की आवश्यकता थी।

ये भी पढ़ें- पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी, वाइस प्रेसिडेंट ने लगाई मुहर, CM मान का पोस्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 November 2025 - 5:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

28 November 2025 - 6:24 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी, वाइस प्रेसिडेंट ने लगाई मुहर, CM मान का पोस्ट

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी, वाइस प्रेसिडेंट ने लगाई मुहर, CM मान का पोस्ट

28 November 2025 - 1:23 PM
Photo of खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

28 November 2025 - 10:03 AM
Photo of पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

28 November 2025 - 9:22 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

28 November 2025 - 8:37 AM
Photo of पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

27 November 2025 - 8:10 PM
Photo of RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

27 November 2025 - 1:54 PM
Photo of ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

27 November 2025 - 9:39 AM
Photo of सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

27 November 2025 - 9:05 AM
Photo of तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

27 November 2025 - 8:28 AM
Back to top button