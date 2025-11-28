Punjab

Karan Panchal28 November 2025 - 1:23 PM
PU Senate Elections : पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव को भारत के वाइस प्रेसिडेंट सी पी राधाकृष्णन, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने नए सीनेट चुनाव कराने के लिए फॉर्मल मंज़ूरी दे दी है। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

सीएम मान ने बताया बड़ी जीत

इस बारे में CM मान ने ट्वीट किया कि वाइस प्रेसिडेंट माननीय सी.पी. राधाकृष्णन जी द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनावों को मंज़ूरी देना पूरे पंजाब के लिए एक बड़ी जीत है। यह संस्था सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पंजाब की धरोहर है।

शेड्यूल के मुताबिक चुनाव

चुनाव को लेकर सेक्रेटरी सरिता चौहान ने बताया कि चुनाव यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले बताए गए शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे। चुनाव की तारीखों को मंज़ूरी मिलने के बाद, स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन आज विक्ट्री मार्च निकालेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट का टर्म पांच साल का होता है और पिछली सीनेट 31 अक्टूबर, 2024 को खत्म हो गई थी। केंद्र सरकार ने नई सीनेट चुने जाने से पहले पुरानी सीनेट को भंग कर दिया था, जिसकी वजह से चुनाव रुक गए थे।

25 दिनों तक चला प्रदर्शन

PU चंडीगढ़ बचाओ मोर्चा- पिछले 25 दिनों से यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की तारीखों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान कई ऑर्गनाइज़ेशन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो वे 3 दिसंबर को पंजाब में BJP के सभी ऑफिस घेर लेंगे। घेराव से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ने चुनावों के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।

