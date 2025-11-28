PU Senate Elections : पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव को भारत के वाइस प्रेसिडेंट सी पी राधाकृष्णन, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने नए सीनेट चुनाव कराने के लिए फॉर्मल मंज़ूरी दे दी है। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

सीएम मान ने बताया बड़ी जीत

इस बारे में CM मान ने ट्वीट किया कि वाइस प्रेसिडेंट माननीय सी.पी. राधाकृष्णन जी द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनावों को मंज़ूरी देना पूरे पंजाब के लिए एक बड़ी जीत है। यह संस्था सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पंजाब की धरोहर है।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਣਯੋਗ C.P. Radhakrishnan ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।



ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ… — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 28, 2025

शेड्यूल के मुताबिक चुनाव

चुनाव को लेकर सेक्रेटरी सरिता चौहान ने बताया कि चुनाव यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले बताए गए शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे। चुनाव की तारीखों को मंज़ूरी मिलने के बाद, स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन आज विक्ट्री मार्च निकालेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट का टर्म पांच साल का होता है और पिछली सीनेट 31 अक्टूबर, 2024 को खत्म हो गई थी। केंद्र सरकार ने नई सीनेट चुने जाने से पहले पुरानी सीनेट को भंग कर दिया था, जिसकी वजह से चुनाव रुक गए थे।

25 दिनों तक चला प्रदर्शन

PU चंडीगढ़ बचाओ मोर्चा- पिछले 25 दिनों से यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की तारीखों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान कई ऑर्गनाइज़ेशन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो वे 3 दिसंबर को पंजाब में BJP के सभी ऑफिस घेर लेंगे। घेराव से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ने चुनावों के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।

ये भी पढ़ें- Kaps Café पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर अरेस्ट, गोल्डी-ढिल्लों गैंग से जुड़े तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

