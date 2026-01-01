Punjabमौसम

पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

Ajay Yadav1 January 2026 - 10:31 AM
1 minute read
Punjab Weather Today :
Punjab Weather Today : पंजाब में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है. नए साल के पहले दिन राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है. सुबह से हो रही बारिश के कारण लोगों को घने कोहरे के साथ-साथ शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है.

पंजाब में बारिश और ठंडी हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. जालंधर और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक राज्य के कई क्षेत्रों में घने कोहरे और कोल्ड वेव को लेकर चेतावनी जारी की है.

कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी

इसके साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबकि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एस.ए.एस. नगर में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है.

