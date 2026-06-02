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हरित-भरा पंजाब सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य- लाल चंद कटारूचक

Karan Panchal2 June 2026 - 4:36 PM
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Green Punjab
हरित-भरा पंजाब सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य- लाल चंद कटारूचक

Green Punjab : वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित-भरा पंजाब सुनिश्चित करने तथा वन क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग ने सभी योजनाओं के अंतर्गत राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक जिले में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पूरे राज्य में लगभग 1.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण परियोजना श्री गुरु रविदास जी के 650वें जन्म दिवस को समर्पित है।

सलाह-मशविरा कर कार्ययोजना तैयार

इस संबंध में सकारात्मक जमीनी परिणामों पर जोर देते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने आज एक बैठक में मंडलीय वन अधिकारियों (डीएफओ) को अपने-अपने जिलों के उपायुक्तों से सलाह-मशविरा कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने आगे कहा कि यदि आवश्यकता हो तो पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को शामिल किया जाए।

500 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने का कार्य

राज्य राजमार्गों के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने के कार्य के लिए बड़े जिलों में 2 स्थान तथा छोटे जिलों में 1 स्थान की पहचान करने की वकालत करते हुए मंत्री ने डीएफओ को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने तथा चिन्हित स्थानों का विवरण 10 जून तक मुख्यालय को भेजने के लिए कहा।

3 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य

बैठक के दौरान कटारूचक को बताया गया कि ग्रीन पंजाब मिशन जैसी विभिन्न पहलों के तहत 584 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्री गुरु रविदास जी के 650वें जन्म दिवस को समर्पित 650 नानक बग़ीचियां भी स्थापित की जाएंगी तथा निर्धारित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री पहल के अंतर्गत लगभग 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

विकसित की गई निगरानी एवं मूल्यांकन

मंत्री ने इस अवसर पर विभाग द्वारा पौधारोपण संबंधी स्थिति की वास्तविक समय में समीक्षा करने के उद्देश्य से विकसित की गई निगरानी एवं मूल्यांकन ऐप की भी सराहना की।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण के अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के प्रशासनिक सचिव कमल किशोर यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) धर्मेंद्र शर्मा, सीसीएफ (प्लेन्स) निधि श्रीवास्तव, एपीसीसीएफ (बजट) सौरव गुप्ता, एपीसीसीएफ (मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक) बसंता राज कुमार, एपीसीसीएफ (एफसीए) प्रतिमा श्रीवास्तव तथा सीसीएफ (हिल्स) महावीर सिंह उपस्थित थे।

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