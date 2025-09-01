फटाफट पढ़ें
- तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू
- मोदी, पुतिन और जिनपिंग की शानदार केमिस्ट्री
- पुतिन की बात पर मोदी हँसते नजर आए
- शहबाज शरीफ कोने में अकेले खड़े दिखे
- मोदी-पुतिन बातचीत करते हुए आगे बढ़े
SCO Summit 2025 : पाकिस्तान एससीओ का सदस्य होने के कारण, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में शामिल हुए, जहाँ उन्हें कोने में खड़े देखा गया.
चीन के तीसरे सबसे बड़े शहर तियानजिन में दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इस समय दुनिया की प्रमुख महाशक्तियां वहां मौजूद हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार (1 सितंबर, 2025) को एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए. इस दौरान वहां एक बेहद रोचक नजारा देखने को मिला.
पुतिन की किसी बात पर पीएम मोदी हंसते दिखे
एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की शानदार केमिस्ट्री देखी गई. तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत के दौरान आपस में काफी घुले मिले नजर आए. पुतिन की किसी बात पर पीएम मोदी हंसते दिखे. इस दौरान अन्य नेता भी मौजूद थे.
पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य होने के कारण, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. सोमवार, समिट के दूसरे दिन ऐसा मौका आया जब पीएम मोदी और पुतिन बातचीत करते हुए हॉल से गुजर रहे थे. तब शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अकेले खड़े दिखाई दिए. शहबाज शरीफ कोने में अकेले ही चुपचाप खड़े थे, न कोई उनसे बात कर रहा था और न ही कोई उन्हें ध्यान दे रहा था. वे प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को हरसत भरी निगाहों से बस देखते रह गए और पीएम मोदी पुतिन संग बात करते हुए आगे बढ़ गए.
यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप