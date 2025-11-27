Rajasthan

नकली नोट मामले में पाकिस्तानी नागरिक रणसिंह को 10 साल जेल, 30 हजार रुपए जुर्माना

Ajay Yadav27 November 2025 - 2:16 PM
1 minute read
Fake currency case :
नकली नोट मामले में पाकिस्तानी नागरिक रणसिंह को 10 साल जेल, 30 हजार रुपए जुर्माना

Fake Currency Case : नकली नोट मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक रणसिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. रणसिंह को मई 2019 में राजस्थान के मुन्नाबाव स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था. 94 हजार रुपए मूल्य के नकली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जानकारी के मुताबकि, उसके सहयोगी एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक की पहचान कुनपजी के रूप में हुई है, जो अभी भी फरार है. रणसिंह को मुन्नाबाव (बाड़मेर) रेलवे स्टेशन पर दो हजार रुपए के 47 नकली नोटों के साथ हिरासत में लिया था. NIA ने नवंबर 2019 में दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.

नकली नोटों के साथ हिरासत में

पुलिस के अनुसार, रणसिंह थार एक्सप्रेस से पाकिस्तान से भारत आया था. वह कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए नकली नोटों की तस्करी कर रहा था. रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान उसके सामान में छिपाए गए नकली नोटों का पता चला और उसे हिरासत में ले लिया गया.

एनआईए फरार कुनपजी की तलाश में

अधिकारियों के अनुसार, “रणसिंह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी का रहने वाला है. एनआईए अब फरार कुनपजी की तलाश कर रही है.” जयपुर की विशेष अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 489-बी और 489-सी तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया. प्रत्येक अपराध के लिए उसे 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 November 2025 - 2:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से कंटेनर बेकाबू, ड्राइवर जिंदा जला, VIDEO देखें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से कंटेनर बेकाबू, ड्राइवर जिंदा जला, VIDEO देखें

21 November 2025 - 6:02 PM
Photo of राजस्थान में चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या, कोच अटेंडेंट ने चाकू से किया हमला

राजस्थान में चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या, कोच अटेंडेंट ने चाकू से किया हमला

4 November 2025 - 8:47 AM
Photo of जयपुर में बड़ा सड़क हादसा : बेकाबू डंपर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर, 10 की मौत, कई घायल

जयपुर में बड़ा सड़क हादसा : बेकाबू डंपर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर, 10 की मौत, कई घायल

3 November 2025 - 3:13 PM
Photo of बसों में आग की घटनाओं के बाद अलर्ट मोड में परिवहन विभाग, शुरू हुई सख्त चेकिंग

बसों में आग की घटनाओं के बाद अलर्ट मोड में परिवहन विभाग, शुरू हुई सख्त चेकिंग

30 October 2025 - 10:24 AM
Photo of जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

28 October 2025 - 3:28 PM
Photo of दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

18 October 2025 - 5:30 PM
Photo of जैसलमेर हादसे के बाद जोधपुर में बस सेवा ठप, आमजन परेशान-निजी बस ऑपरेटरों ने दिया बड़ा झटका

जैसलमेर हादसे के बाद जोधपुर में बस सेवा ठप, आमजन परेशान-निजी बस ऑपरेटरों ने दिया बड़ा झटका

16 October 2025 - 1:00 PM
Photo of जैसलमेर में चलती बस बनी आग का गोला, 20 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक

जैसलमेर में चलती बस बनी आग का गोला, 20 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक

15 October 2025 - 7:55 AM
Photo of हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए जासूसी कर रहा मंगत सिंह, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार

हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए जासूसी कर रहा मंगत सिंह, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार

11 October 2025 - 9:39 AM
Photo of जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

6 October 2025 - 11:24 AM
Back to top button