Punjabराजनीतिराज्य

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

Shanti Kumari2 December 2025 - 6:02 PM
2 minutes read
Punjab Elections

District Council and Panchayat Committee Elections : पंजाब में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो गई है।  इस बीच जिला प्रशासन ने 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए सख्त कदम उठाया है। ए.डी.सी. पूनम सिंह ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी हिंसा की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सभी हथियारधारकों पर रोक लागू

ए.डी.सी. पूनम सिंह ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी हथियार लाइसेंस धारकों पर लागू होगा। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंसेड हथियार को लेकर नहीं चल सकेगा। इस पाबंदी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदान केंद्रों और उनके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहे और मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें।

सेना, अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों को छूट

हालांकि, ए.डी.सी. ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पाबंदी सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगी। सुरक्षा बल अपने दायित्व के तहत हथियार रख सकते हैं और चुनावी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जारी रखेंगे। वहीं, चुनाव में उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों के भीतर हथियार नहीं ले जा सकेंगे। यह कदम सुनिश्चित करता है कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा तो रहे, लेकिन वहां कोई अवैध हथियार की मौजूदगी न हो।

स्थानीय प्रशासन की तैयारियाँ

जिला प्रशासन ने चुनावों को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। मतदान केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा, और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रशासन ने मतदाताओं और आम नागरिकों को भी अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

चुनावों में सुरक्षा और भरोसा बढ़ाना मुख्य उद्देश्य

इस पाबंदी का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा और विश्वास दोनों सुनिश्चित करना है। हथियार ले जाने पर रोक से न केवल चुनावी हिंसा की आशंका कम होगी, बल्कि मतदाता और उम्मीदवार दोनों ही सुरक्षित वातावरण में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासन का यह कदम जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में शांति और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

यह भी पढ़ें अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari2 December 2025 - 6:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

2 December 2025 - 8:10 PM
Photo of CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

2 December 2025 - 7:36 PM
Photo of अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

2 December 2025 - 4:47 PM
Photo of पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

2 December 2025 - 3:56 PM
Photo of संसद में SIR विवाद: विपक्ष-सरकार आमने-सामने, कहा- अन्य मुद्दों पर बात तब तक नहीं होगी…

संसद में SIR विवाद: विपक्ष-सरकार आमने-सामने, कहा- अन्य मुद्दों पर बात तब तक नहीं होगी…

2 December 2025 - 3:53 PM
Photo of सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘पावर ब्रेकफास्ट’ बैठक, सत्ता हस्तांतरण पर विवाद जारी

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘पावर ब्रेकफास्ट’ बैठक, सत्ता हस्तांतरण पर विवाद जारी

2 December 2025 - 3:48 PM
Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Photo of चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

2 December 2025 - 2:40 PM
Photo of Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

2 December 2025 - 2:09 PM
Photo of फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

2 December 2025 - 2:08 PM
Back to top button