Gujarat

लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

Ajay Yadav29 November 2025 - 12:13 PM
Narayan Sai :
Narayan Sai : गुजरात में रेप के दोषी नारायण साईं के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद जेल प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिन पुलिस स्टेशन में नई शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें कि जेल के भीतर जेलर के नाम पर पैसे वसूलने वाले एक ठग का मामला सामने आया था. जेल इंचार्ज दीपक भाभोर को इस मामले की सूचना मिली और उन्होंने आरोपी को पकड़ाया. इसके बाद प्रत्येक कोठरी में अचानक जांच (सरप्राइज चेकिंग) की गई.

कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद

जांच के दौरान सेपरेट सेल की कोठरी नंबर-1 से मोबाइल फोन बरामद हुआ. यह फोन दरवाजे के पीछे मैग्नेट से चिपकाया गया था. जबकि थैले के अंदर एक सिम कार्ड भी मिला. पुलिस अधिकारियों ने इस फोन और सिम कार्ड को जब्त कर लिया है.

सूत्रों के मुताबिक, नारायण साईं मोबाइल की बैटरी अलग से छिपाता था और सिम कार्ड को अपने पास रखता था. बैटरी उसने सुरक्षा के लिहाज से सिपाही कक्ष में छिपा रखी थी. एक कैदी ने तकनीक के गुप्त इस्तेमाल का खुलासा किया है. जिससे लाजपोर जेल की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल, पुलिस ने जांच तेज कर दी गई है और कड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है.

