Bihar

जेडीयू छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा RLD का दामन, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता

Ajay Yadav22 March 2026 - 2:41 PM
1 minute read
Bihar News :
जेडीयू छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा RLD का दामन, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता

Bihar News : जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी और उनके बेटे अम्बरीष त्यागी ने राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) में शामिल होकर नया राजनीतिक कदम उठाया है. रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दोनों नेताओं का औपचारिक स्वागत किया. बता दें कि केसी त्यागी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और उनके अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है, वहीं, अम्बरीष के शामिल होने से युवाओं के बीच रालोद की पकड़ और मजबूत हो सकती है.

केसी त्यागी के रालोद में शामिल होने की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही थीं. 16 मार्च को उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने जेडीयू की सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की खबरें तेज हो गई थीं.

केसी त्यागी का बयान बना मुद्दा

दरअसल, 9 जनवरी को केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिस पर जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी और उनके पार्टी में रहने को लेकर असमंजस जताया गया था.

केसी त्यागी जेडीयू के गठन से ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे हैं. साल 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय के समय वे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते थे. लंबे समय तक पार्टी के प्रधान महासचिव रहे केसी त्यागी ने शीर्ष नेतृत्व के साथ करीबी तालमेल बनाए रखा. अब उनके रालोद में शामिल होने को राजनीतिक रूप से बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें- गौरक्षक ‘‘फरसा वाले बाबा’’ की हत्या, गौ तस्करों ने दिया अंजाम, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 March 2026 - 2:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

22 March 2026 - 10:35 AM
Photo of Weather Update : बिहार में कुदरत का कहर, तेज आंधी व बिजली गिरने से 5 की मौत, 10 लोग घायल

Weather Update : बिहार में कुदरत का कहर, तेज आंधी व बिजली गिरने से 5 की मौत, 10 लोग घायल

21 March 2026 - 12:54 PM
Photo of नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

20 March 2026 - 12:49 PM
Photo of मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई

मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई

19 March 2026 - 1:52 PM
Photo of पटना में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत, पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार

पटना में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत, पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार

19 March 2026 - 11:59 AM
Photo of पटना के एवर्स अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई, झूठ बोलकर बच्चेदानी निकालने की मिली थी शिकायत

पटना के एवर्स अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई, झूठ बोलकर बच्चेदानी निकालने की मिली थी शिकायत

19 March 2026 - 11:13 AM
Photo of बिहार में बिजली दरों पर बड़ा फैसला, 27 लाख उपभोक्ताओं को राहत

बिहार में बिजली दरों पर बड़ा फैसला, 27 लाख उपभोक्ताओं को राहत

18 March 2026 - 7:18 PM
Photo of पटना में छात्रों का UGC समर्थन में हंगामा, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

पटना में छात्रों का UGC समर्थन में हंगामा, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

18 March 2026 - 3:35 PM
Photo of के. सी. त्यागी ने जेडीयू को कहा अलविदा, सदस्यता नवीनीकरण से भी किया इनकार

के. सी. त्यागी ने जेडीयू को कहा अलविदा, सदस्यता नवीनीकरण से भी किया इनकार

17 March 2026 - 2:50 PM
Photo of बिहार राज्यसभा चुनाव में मांझी की दो विधायक तेजस्वी के कमरे में पहुंचीं, क्रॉस वोटिंग की चर्चा

बिहार राज्यसभा चुनाव में मांझी की दो विधायक तेजस्वी के कमरे में पहुंचीं, क्रॉस वोटिंग की चर्चा

16 March 2026 - 3:28 PM
Back to top button