India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

Karan Panchal19 November 2025 - 6:10 PM
1 minute read
India Pak War

India Pak War : भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान Operation Sindoor में चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें वायरल की थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए फर्जी कैंपेन चलाया था। चीन ने सोशल मीडिया पर राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें वायरल की थी।

AI से बनाई गई फर्जी तस्वीरें

चीन ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बिक्री रोकने और अपने J-35 लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का प्रयोग किया। इन अकाउंट्स से AI से बनाई गई नकली तस्वीरें थी, जिनमें दावा किया गया कि भारतीय राफेल को चीन के हथियारों ने गिराया है और यह उसके मलबे की फोटोज़ हैं।

भारत-पाक संघर्ष का उठाया गया फायदा

यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है, कि चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाया और अपने हथियारों की खूबियां दिखाने के प्रयास किए।

चीन-पाक फेक प्रोपेगेंडा

मई 2025 में हुए भारत पाक संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना ने साफ कहा था कि हमारे सभी विमान सुरक्षित हैं। सिर्फ तीन पुराने मिग-21 विमान ही नुकसान में आए थे, राफेल को खरोंच तक नहीं आई है। फिर भी चीन-पाक प्रोपेगेंडा चलता रहा।

