गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लाया गया भारत, NIA ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

Anmol Bishnoi Arrest: गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर NIA ने उसे गिरफ्तार किया। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, राजस्थान और हरियाणा पुलिस बारी बारी मामलों में पूछताछ करेगी। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी, मूसेवाला की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है। बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास भी अनमोल के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं।

₹10 लाख का इनामी गैंगस्टर

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अमेरिका से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा दो लोग पंजाब के हैं। अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की वजह से हिरासत में लिया गया था, जिसे भारत डिपोर्ट किया गया है। वह भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की वांटेड लिस्ट में है। NIA ने उस पर ₹10 लाख का इनाम भी घोषित किया था।

जीशान को Email से जानकारी

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग से ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि अनमोल को अमेरिका से निकाल दिया गया है। जीशान ने कहा- अनमोल को भारत लाकर उसके अपराधों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।