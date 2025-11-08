Haryana

हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत यात्रा शुरू, सीएम नायब सिंह सैनी ने 1984 दंगों के परिवारों को नौकरी दी

  • हरियाणा में शहीदी दिवस यात्रा शुरू
  • रोड़ी से यात्रा, शहादत पहुँचाने को
  • 1984 दंगों के 121 परिवारों को नौकरी
  • गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की जमीन दी गई
  • लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह स्मारक शिलान्यास

Haryana News : गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्राओं की प्रदेश में शुरुआत हो रही है. हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रोड़ी से यात्रा का शुभारंभ हुआ. ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन-जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है.

1984 दंगों के परिवारों को सरकारी नौकरी

गुरु तेग बहादुर जी मानव अधिकारों के प्रथम नायक हैं. हरियाणावासियों का परम सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी के चरण हरियाणा में कई बार पड़े. साल 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की जमीन सरकार द्वारा गुरुद्वारा साहिब को दी गई.

मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ रुपए देने की घोषणा

लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा, “इस यात्रा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा, ऐसी मेरी कामना है. भूमि उपलब्धता पर ग्राम रोड़ी में एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की.

