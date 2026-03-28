Bihar News : नालंदा के मोकरमपुर मिर्चायगंज निवासी आर्मी जवान सुमन कुमार सिंह (उर्फ पंकज, 45) का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार रात निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों ने ‘शहीद सुमन कुमार अमर रहें’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। पत्नी पार्थिव शरीर से लिपटकर रो पड़ीं, जबकि बच्चे पिता को एकटक निहारते रहे।

लखनऊ अस्पताल में चल रहा था इलाज

सुमन कुमार लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात थे। करीब एक महीने से लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें ब्लड कैंसर और पीलिया की गंभीर समस्या थी। अस्पताल में डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद 27 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली।

शहादत और सेवा नहीं जाएगी व्यर्थ

अंतिम संस्कार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे और जवान को श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि सुमन कुमार ने लंबे समय तक देश की सीमा की रक्षा की। उनकी शहादत और सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। संकट की इस घड़ी में सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है।

छोटे भाई CISF में कार्यरत

शहीद सुमन कुमार सिंह अपने परिवार के स्तंभ थे। वे दो भाइयों में बड़े थे, जबकि छोटे भाई भी CISF में कार्यरत हैं। वे अपनी पत्नी और दो बेटियों (17 और 16 वर्ष) और दो बेटों (13-14 वर्ष) के पीछे छोड़ गए। परिवार ने बताया कि बच्चों का मनोबल पिता के निधन से बहुत प्रभावित हुआ है।

सरकारी सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध

मंत्री श्रवण कुमार ने परिवार को भरोसा दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाली सभी सहायता राशि और सुविधाएं बिना किसी बाधा के परिजनों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

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