ICU वार्ड में अचानक भीषण आग लग गई

शॉर्ट सर्किट से आग तेजी से फैल गई

इस हादसे में छह मरीजों की मौत हुई

फायर ब्रिगेड ने दो घंटे में आग बुझाई

परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाए

Jaipur News : जयपुर के बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह (SMS) के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक घटना में 6 मरीजों की मौत हो गई है. ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, जो तेजी से फैल गया और वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया.

प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि आईसीयू मे भर्ती मरीजों की हालत पहले से ही नाजुक होती है, और अधिकांश मरीज कोमा की स्थिति में होते हैं. उनका सर्वाइवल रिफ्लेक्स भी काफी कमजोर होता है. जिससे उन्हें लगातार सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. आग लगने के कारण बिजली से जहरीली गैसें निकलने लगीं, जिससे हालात और बिगड़ गए. हमें उन्हें सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना पड़ा. ऐसे में मरीजों की हालत और गंभीर हो गई.

गंभीर मरीजों को नीचे वाले फ्लोर के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. छह लोगों ने दम तोड़ दिया.

फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों मौके पर पहुंची

शुरुआत में आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया. फायर ब्रिगेड की लगभग 12 गाड़ियों मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. जिस आईसीयू में यह हादसा हुआ, उसमें 6 मरीज भर्ती थे. सभी की मौत हो गई.

मंत्री-विधायक एसएमएस अस्पताल पहुंचे

इस हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री और विधायक एसएमएस अस्पताल पहुंचे. आग लगने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहीं परिजनों का आरोप है कि धुआं निकलने के बाद स्टाफ को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया. धुआं बढ़ने लगा तो मेडिकल स्टाफ भाग निकला और किसी ने कोई मदद नहीं की.

