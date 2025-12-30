UP News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उत्सवी माहौल के बीच भक्तिमय उल्लास में रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से डूबी हुई है. हर तरफ जय श्रीराम का उद्घोष गूंज रहा है. नए साल के आगमन के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी, पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन का सुखद सहयोग बन गया है.

अंगद टीला में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह शुरू

वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर अंगद टीला में समारोह की शुरुआत कर दी गई है. दूसरे दिन भी रामचरितमानस के संगीतमय पाठ के साथ रामकथा का अमृतमयी प्रवाह श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन से जुड़े अलग-अलग प्रसंगों से रू-ब-रू होने का अवसर दे रहा है. रामलीला मंचन व सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव में चार चांद लगाएंगे.

मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी

बता दें कि 31 दिसंबर को होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भव्य पंडाल सजकर तैयार है और सुरक्षा एजेंसियों लगातार निगरानी रख रही है. मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. रक्षामंत्री रामलला की आरती करेंगे. इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा.

