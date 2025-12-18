राष्ट्रीय

घना कोहरा और ठंड की चेतावनी : कई राज्यों में अलर्ट, दिल्ली की हवा खराब

Ajay Yadav18 December 2025 - 7:51 AM
2 minutes read
Weather Update Today :
घना कोहरा और ठंड की चेतावनी, कई राज्यों में अलर्ट; दिल्ली की हवा खराब

Weather Update Today : गुरुवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जन-जीवन पर असर पड़ा. कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. इससे पहले बुधवार शाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी घने कोहरे के चलते क्रिकेट मैच रद्द करना पड़ा था. मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के 16 राज्यों में कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम विभाग ने एक्स पर जारी पोस्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कई क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. कम विजिबिलिटी के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

कोहरे में सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

• वाहन धीमी गति से चलाएं और फॉग लाइट का उपयोग जरूर करें.

• घने कोहरे के समय बिना जरूरत यात्रा करने से बचें.

• मौसम विभाग की ताजा सलाह पर नजर रखें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं.

घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है. साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है. वहीं तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.

दिल्ली की हवा फिर जहरीली

वहीं, हम दिल्ली की बात करें तो ठंड के मौसम में हमेशा ही दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब रहता है. इस बार भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. कई जगहों पर पर एक्यूआई 400 के करीब है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है. हालात को काबू करने के लिए दिल्ली में ग्रैप-4 के उपाय लागू किए गए हैं. अब दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना डीजल-पेट्रोल भी नहीं मिलेगा.

ये भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 December 2025 - 7:51 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of संजय सिंह ने राज्यसभा में खोला लोकतंत्र पर सरकार का काला सच, कहा- सरकार तानाशाही कर रही

संजय सिंह ने राज्यसभा में खोला लोकतंत्र पर सरकार का काला सच, कहा- सरकार तानाशाही कर रही

17 December 2025 - 7:16 PM
Photo of इथियोपिया की संसद में PM Modi की गूंज, सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा, शेरों की धरती पर गर्व

इथियोपिया की संसद में PM Modi की गूंज, सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा, शेरों की धरती पर गर्व

17 December 2025 - 3:29 PM
Photo of AAP का दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन, थाली बजाकर आंख मूंदे बैठे भाजपा सरकार को जगाया

AAP का दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन, थाली बजाकर आंख मूंदे बैठे भाजपा सरकार को जगाया

16 December 2025 - 7:13 PM
Photo of PM Modi Jordan Visit : जॉर्डन में PM Modi का खास सम्मान, क्राउन प्रिंस कार ड्राइव कर ले गए म्यूजियम

PM Modi Jordan Visit : जॉर्डन में PM Modi का खास सम्मान, क्राउन प्रिंस कार ड्राइव कर ले गए म्यूजियम

16 December 2025 - 4:23 PM
Photo of गोवा नाइट क्लब आग : 25 मौत के मामले में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से भारत लौटे

गोवा नाइट क्लब आग : 25 मौत के मामले में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से भारत लौटे

16 December 2025 - 3:42 PM
Photo of बिहार हिजाब विवाद : प्रियंका चतुर्वेदी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता पर उठाया सवाल

बिहार हिजाब विवाद : प्रियंका चतुर्वेदी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता पर उठाया सवाल

16 December 2025 - 3:09 PM
Photo of Shri Premanand Maharaj : श्री प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे विराट-अनुष्का, पूज्य महाराज जी से वार्तालाप

Shri Premanand Maharaj : श्री प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे विराट-अनुष्का, पूज्य महाराज जी से वार्तालाप

16 December 2025 - 3:05 PM
Photo of गोवा नाइट क्लब आग मामले में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से प्रत्यर्पित, भारत पहुंचते ही गिरफ्तारी

गोवा नाइट क्लब आग मामले में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से प्रत्यर्पित, भारत पहुंचते ही गिरफ्तारी

16 December 2025 - 2:14 PM
Photo of बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

15 December 2025 - 6:27 PM
Photo of School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

15 December 2025 - 5:53 PM
Back to top button