Weather Update Today : गुरुवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जन-जीवन पर असर पड़ा. कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. इससे पहले बुधवार शाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी घने कोहरे के चलते क्रिकेट मैच रद्द करना पड़ा था. मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के 16 राज्यों में कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम विभाग ने एक्स पर जारी पोस्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कई क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. कम विजिबिलिटी के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

कोहरे में सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

• वाहन धीमी गति से चलाएं और फॉग लाइट का उपयोग जरूर करें.

• घने कोहरे के समय बिना जरूरत यात्रा करने से बचें.

• मौसम विभाग की ताजा सलाह पर नजर रखें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं.

घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है. साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है. वहीं तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.

दिल्ली की हवा फिर जहरीली

वहीं, हम दिल्ली की बात करें तो ठंड के मौसम में हमेशा ही दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब रहता है. इस बार भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. कई जगहों पर पर एक्यूआई 400 के करीब है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है. हालात को काबू करने के लिए दिल्ली में ग्रैप-4 के उपाय लागू किए गए हैं. अब दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना डीजल-पेट्रोल भी नहीं मिलेगा.

#WATCH | Delhi: Visuals from near Jawaharlal Nehru Stadium as a layer of toxic smog continues to blanket the national capital.



AQI here is 349 categorised as 'very poor' as per the Central Pollution Control Board (CPCB).



CAQM (Commission for Air Quality Management) has invoked… pic.twitter.com/jud08b6UUp — ANI (@ANI) December 18, 2025

