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चुनाव के बीच दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट किराया 6 गुना बढ़ा, टिकट ₹36,000 तक पहुंचा

Ajay Yadav23 April 2026 - 1:49 PM
2 minutes read
Delhi To Kolkata Flight Fare :
चुनाव के बीच दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट किराया 6 गुना बढ़ा, टिकट ₹36,000 तक पहुंचा

Delhi To Kolkata Flight Fare : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नजदीक आने के साथ ही दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में तेजी देखी जा रही है. इसकी मुख्य वजह यह है कि दिल्ली में रहने वाले कई लोग मतदान के लिए अपने मूल शहर लौट रहे हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ गई है. इसी कारण आखिरी समय में टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है.

चुनाव के संदर्भ में भारत का चुनाव आयोग 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान करा रहा है. वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी, जबकि परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. दिल्ली से कोलकाता रूट पर किराए में इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह मांग में अचानक आया उछाल है. सामान्य दिनों में इस रूट का किराया लगभग 5000 से 7000 रुपये के बीच रहता है.

चुनाव के चलते बढ़ी डिमांड से हवाई किराए में उछाल

चुनाव के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने शहर लौट रहे हैं, जिसके कारण एयरलाइंस कंपनियां बढ़ी हुई मांग के अनुसार किराया बढ़ा देती हैं. इसी वजह से टिकट की कीमतें सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा हो गई हैं. वर्तमान में दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 23 अप्रैल को नॉन-स्टॉप फ्लाइट का किराया करीब 32,000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि कुछ अन्य उड़ानों के लिए यह 36,000 रुपये तक दर्ज किया गया. कुल मिलाकर इस समय टिकट की कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं, जिससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

चुनाव के बीच फ्लाइट किराए में बढ़ोतरी

चुनाव की शुरुआत के दिन से ही फ्लाइट किराए में बढ़ोतरी जारी है. 24 अप्रैल के लिए टिकट की कीमतें लगभग 13,000 से 24,000 रुपये के बीच बनी हुई हैं, जबकि कुछ नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स का किराया 32,000 रुपये तक पहुंच रहा है. वहीं, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके चलते 28 अप्रैल के लिए भी टिकट सस्ते नहीं मिल रहे हैं. इस दिन दिल्ली से कोलकाता जाने वाले किराए लगभग 15,000 रुपये तक पहुंच गए हैं, जबकि कुछ उड़ानों में यह करीब 13,000 रुपये के आसपास हैं.

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Ajay Yadav23 April 2026 - 1:49 PM
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