दिल्ली जलभराव पर AAP का भाजपा पर तीखा वार, कहा- चार इंजन की सरकार बनी है आफत

Anup Tiwari15 August 2025 - 8:32 PM
AAP On Delhi Rains
AAP का भाजपा पर तीखा वार

AAP On Delhi Rains : दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव से पैदा हुई स्थिति ने राजधानी की जनता को मुश्किल में डाल दिया है. अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. आप नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल पर दोष मढ़ रही है, जबकि ज़मीनी हालात दिन-ब-दिन और खराब होते जा रहे हैं.

जलभराव और मौतों को लेकर भाजपा पर बरसे सौरभ भारद्वाज

दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा कि पेड़ गिरने, दीवार गिरने, बिजली कटने और स्कूलों की फीस बढ़ने जैसी घटनाओं के लिए भी अब भाजपा “आप” की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने डिसिल्टिंग के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन दिल्ली हर बारिश में डूब रही है. भारद्वाज ने सवाल उठाया कि क्या कालकाजी में पेड़ गिरने से हुई मौत की जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल की है? क्या स्कूलों में फीस वृद्धि और बिजली कटौती के पीछे भी आप सरकार है?

वसंत नगर हादसा, भाजपा की लापरवाही

वसंत विहार के वसंत नगर में डीडीए की दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. पार्टी नेताओं ने घटनास्थल का दौरा कर परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया. आप का आरोप है कि यह दुखद हादसा भाजपा सरकार की लापरवाही का नतीजा है, जिसने बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया. पार्टी का कहना है कि चार इंजन वाली सरकार दिल्ली में सिर्फ प्रचार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

विधायक का तंज, कहा– अब राफ्टिंग दिल्ली में ही करें

तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने जलभराव पर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे बोटिंग करते नजर आए. उन्होंने कहा कि अब दिल्लीवासियों को ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने हर गली-मोहल्ले को राफ्टिंग स्पॉट बना दिया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि कुछ हजार की बोट खरीद लें और दिल्ली की नई “रिवर राफ्टिंग नीति” का आनंद लें, क्योंकि भाजपा की सरकार जलभराव से निपटने में पूरी तरह विफल रही है.

