खेलराष्ट्रीय

क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Karan Panchal27 February 2026 - 1:35 PM
1 minute read
Rinku Singh Father Death
क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Rinku Singh Father Death : क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार सुबह 4:36 बजे निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे और लंबे समय से फोर्थ स्टेज लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन सुबह उनका निधन हो गया।

आज पंचतत्व में होंगे विलीन

रिंकू सिंह भी चेन्नई से अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही रिंकू को पिता की तबियत बिगड़ने की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने टी-20 विश्व कप का प्रैक्टिस सत्र छोड़ दिया था और नोएडा पहुंचे थे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार जीत

25 फरवरी को रिंकू टीम इंडिया के साथ फिर से जुड़ने के लिए चेन्नई लौट गए थे। हालांकि, 26 फरवरी को जब जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 का मैच हुआ, तो वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे।

रिंकू की मंगेतर और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने कहा कि प्रिया कई दिनों से रिंकू के परिवार के साथ थी और वे भी रात में परिवार के पास गए थे। रास्ते में ही उन्हें पिता के निधन की खबर मिली।

ये भी पढ़ें- Pakistan Afghanistan War : अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही मिट्टी में मिलाया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 February 2026 - 1:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

27 February 2026 - 6:19 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

27 February 2026 - 5:21 PM
Photo of Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

27 February 2026 - 4:50 PM
Photo of Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

27 February 2026 - 2:53 PM
Photo of कौन हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू? यहां मिलेगा आपके कई सवालों के जवाब

कौन हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू? यहां मिलेगा आपके कई सवालों के जवाब

27 February 2026 - 2:13 PM
Photo of शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

27 February 2026 - 11:51 AM
Photo of AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

26 February 2026 - 5:45 PM
Photo of Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

26 February 2026 - 3:49 PM
Photo of विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

26 February 2026 - 2:43 PM
Photo of इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

26 February 2026 - 1:52 PM
Back to top button