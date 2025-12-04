Punjab

CM Mann Japan Visit : पंजाब में 400 करोड़ का निवेश, TSF कंपनी खोलेगी वर्ल्ड क्लास स्किल एक्सीलेंस सेंटर

CM Mann Japan Visit : पंजाब में जापान की प्रसिद्ध कंपनी टॉपन स्पेशलिटी फिल्म्स (TSF) एक आधुनिक स्किल एक्सीलेंस सेंटर खोलेगी। इस केंद्र में युवाओं को उन्नत तकनीक और उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बेहतर रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

400 करोड़ रुपये का निवेश

कंपनी पंजाब में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी। यह समझौता पंजाब सरकार और कंपनी के बीच जापान में हुआ, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और इन्वेस्ट पंजाब की टीम मौजूद थी। सीएम मान इन दिनों जापान दौरे पर हैं और वहां विभिन्न कंपनियों से मुलाकात कर रहे हैं।

तीसरे दिन कई उद्योगपतियों से मुलाकात

मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान दौरे के तीसरे दिन भी कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। टोकाई सिटी में वे Aichi Steels के चेयरमैन फूजिओका ताकाहिरो और Heggan Company के प्रेसिडेंट आईटीओ तोशिओ के साथ बैठक करेंगे।

मान बुलेट ट्रेन से करेंगे यात्रा

इसके बाद मुख्यमंत्री मान ओसाका जाएंगे, जहां वे Yanmar Holding Company के ग्लोबल सीईओ और अन्य अधिकारियों के साथ उद्योग से जुड़ी मुलाकात करेंगे। शाम को उनका कार्यक्रम ओसाका में भारत के कौंसुल से मिलने का है। टोक्यो से ओसाका तक मुख्यमंत्री मान बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे।

निवेश करने के लिए MoU साइन

जापान की कंपनी टीएसएफ पैकेजिंग फिल्म, लेबल फिल्म और ग्राफिक लैमिनेशन बनाने में मशहूर है। हाल ही में कंपनी ने मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में 950 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए एमओयू किया था। इसी वजह से पंजाब भी इस कंपनी को अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करना चाह रहा था।

कामगारों और अर्ध-कुशल लोगों को ट्रेनिंग

अब टीएसएफ और इन्वेस्ट पंजाब ने मिलकर पंजाब में एक स्किल एक्सीलेंस सेंटर खोलने पर सहमति बनाई है। इस केंद्र में युवाओं, कामगारों और अर्ध-कुशल लोगों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी कौशल क्षमता बढ़ेगी। इस पहल से पंजाब में नए रोजगार के मौके भी बनने की उम्मीद है।

पंजाब-जापान में हुआ यह समझौता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब और जापान की कंपनी टीएसएफ के बीच हुआ यह समझौता उन कौशलों पर आधारित होगा, जिनकी आज उद्योगों में सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें ऐसे आधुनिक और तकनीकी कौशल शामिल होंगे, जो अभी आम तौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

रोजगार के बनेंगे नए मौके

समझौते के अनुसार बनने वाला स्किल एक्सीलेंस सेंटर युवाओं को उद्योग और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण और प्रमाणन देगा। इस एमओयू से पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश में टीएसएफ और दूसरी बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप और रोजगार के नए मौके बनेंगे। यह केंद्र किसी पॉलिटेक्निक या तकनीकी संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा और प्रशिक्षण को भी मजबूत करेगा। जापानी कंपनी टीएसएफ उद्योग की जरूरतों के अनुसार वित्तीय सहयोग, तकनीकी जानकारी, ट्रेनिंग सपोर्ट और कोर्स तैयार करने में मदद करेगी।

संचालन से जुड़े कामों में पूरा सहयोग

सीएम मान ने कहा कि इस निवेश का लक्ष्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नए रोजगार देना, उन्नत तकनीक लागू करना और भारत में कंपनी की लंबी अवधि की मौजूदगी को मजबूत करना है। कंपनी ने पंजाब के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है और कहा है कि राज्य में विस्तार और संचालन से जुड़े कामों में पूरा सहयोग दिया जाएगा। पंजाब सरकार और इन्वेस्ट पंजाब भी इस परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने में लगातार मदद करेंगे।

