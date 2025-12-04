Delhi NCRराष्ट्रीय

Indigo Crew Crisis : देशभर में 170 से अधिक उड़ानें रद्द, यात्री परेशान, दिल्ली समेत ये राज्य प्रभावित

Indigo Crew Crisis : देश भर में तीसरे दिन भी एयरलाइन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हजारों यात्री परेशान है, कई यात्री तो एयरपोर्ट पर ही सो गए। दिल्ली से रवाना होने वाली इंडिगो की 30 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। वहीं हैदराबाद में 33 उड़ानें रद्द होने की संभावना जताई जा रही हैं।

एयरपोर्ट पर लंबी कतारें

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 170 से फ्लाइट्स उड़ानें रद्द हो सकती हैं। वहीं मंगलवार-बुधवार को तकरीबन 200 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना थी।

ये फ्लाइट्स कैंसिल और देरी का सामना

दिल्ली में 38, बेंगलुरु में 42, हैदराबाद में 19, मुंबई से 33, इंदौर में 11, अहमदाबाद में 25, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 फ्लाइट कैंसिल हुईं। सैकड़ों उड़ानें में भी घटों की देरी देखने को मिल रही है।

इंडिगो का बयान

एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि तकनीकी कमियों के चलते व Winter शेड्यूल में फेरबदल, नेटवर्क, मौसम, स्लोडाउन और क्रू रोस्टरिंग से जुड़े नए नियमों (FDTL) के चलते परिचालन प्रभावित है। कंपनी का दावा है कि 5 दिसंबर तक स्थिति में सुधार हो जाएगा।

इंडिगो एयरलाइन की लगभग इतनी उड़ानें

जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो एयरलाइन लगभग 2,300 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी और बताया कि शुक्रवार तक और फ्लाइट्स कैंसिल होने की संभावना है।

