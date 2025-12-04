Uttar Pradesh

आजम खान और बेटे ने परिवार से मिलने से किया इनकार, यूपी के सियासत में चर्चा

UP News :
UP News : उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने उनकी पत्नी और परिजन पहुंचे, लेकिन उन्हें बिना मिले ही लौटना पड़ा. आजम खान की पत्नी, बहन और बड़े बेटे अदीब उनसे मिलने गए थे लेकिन एक घंटे बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई और बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.

बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान 17 नवंबर से रामपुर जिला कारागार में बंद है. इसी बीच, बुधवार को आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम खान उनसे मिलने रामपुर जिला जेल पहुंचे थे.

बेटे अब्दुल्ला ने मिलने से किया इनकार

करीब एक घंटे बाद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से बाहर आईं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. उन्होंने कहा कि मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.

मीडिया ने तंजीन फातिमा से पूछा कि क्या जेल प्रशासन ने मिलने से रोका, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है. मुलाकात उनसे इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि बेटे अब्दुल्ला ने भी मिलने से इनकार कर दिया. जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी वजह नहीं पता और वे कुछ नहीं बता सकतीं.

आजम और बेटे ने मुलाकात टाली

तंजीन फातिमा यह कहकर अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर को रवाना हो गई. इस घटना के बाद यूपी की सियासत में चर्चा तेज हो गई है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपने परिजनों से नहीं मिले पाए.

