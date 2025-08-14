Punjab

CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

Ajay Yadav
CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

  • CM फरीदकोट में तिरंगा फहराएंगे
  • मंत्री विभिन्न जिलों में अध्यक्षता करेंगे
  • स्पीकर फिरोजपुर में झंडा फहराएंगे
  • अन्य मंत्री अलग-अलग जिलों में शामिल होंगे
  • पंजाब में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.

आज यहां यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भगवंत सिंह मान ने विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है.

मंत्रिमंडल सहयोगी स्वतंत्रता दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता

प्रवक्ता ने आगे बताया कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां फिरोजपुर में, उपाध्यक्ष जय किशन रोड़ी फाजिल्का में, वित्त मंत्री हरपाल चीमा रूपनगर में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा लुधियाना में, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर एस.बी.एस. नगर में, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा संगरूर में, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह अमृतसर में, आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां गुरदासपुर में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क तरन तारन में, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर मानसा में, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस मोगा में, खनन मंत्री बरिंदर गोयल बठिंडा में, ग्रामीण विकास मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद जालंधर में, स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह पठानकोट में, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां एस.ए.एस. नगर में, बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत होशियारपुर में और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.

