Punjab

सीएम भगवंत मान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

Ajay Yadav25 August 2025 - 1:08 PM
2 minutes read
Punjab News :
सीएम भगवंत मान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

फटाफट पढ़ें

  • भगवंत सिंह मान नाश्ता समारोह में जाएंगे
  • सांसद ने मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया
  • सीएम ने योजना की खूब तारीफ की
  • योजना से बच्चों को बड़ा फायदा हुआ
  • सीएम ने तमिलनाडु को धन्यवाद दिया

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद विल्सन ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से इस विशेष समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया, उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को होने वाले इस आयोजन में शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार की घोषणा की जाएगी.

सीएम ने तमिलनाडु की योजनाओं की प्रशंसा की

राज्यसभा सांसद से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह में शामिल होना उनके लिए बहुत सम्मान और संतोष की बात होगी, उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रगतिशील और कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की. इस पहल पर बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ने शानदार परिणाम दिए हैं, जिनमें छात्रों की उपस्थिति में सुधार, बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सत्र और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में रोग दर में कमी शामिल है.

सीएम ने नाश्ता योजना से पोषण सुधार बताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने सुनिश्चित किया है कि बच्चे भूखे पेट स्कूल न जाएं, उनकी पोषण स्थिति में सुधार हो, सीखने की क्षमता बढ़े और कामकाजी माताओं का बोझ कम हो, उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना से 34,987 स्कूलों के 7.53 लाख छात्रों को लाभ मिला है. भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि ऐसी महत्वाकांक्षी और जन-केंद्रित पहल के विस्तार के अवसर पर शामिल होना उनके लिए गर्व की बात होगी.

सीएम ने तमिलनाडु के सीएम के निमंत्रण पर धन्यवाद किया

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह की योजनाएं समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए समय की आवश्यकता हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में प्रमुख विषय बनाया है और यह दोनों क्षेत्र सुशासन की आधारशिला हैं.

मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ओर से निमंत्रण देने के लिए राज्यसभा सांसद का हार्दिक धन्यवाद किया, उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु, जो सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है, में एक बड़े शिक्षा सुधार का साक्षी बनना उनके लिए एक अनूठा अनुभव होगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 August 2025 - 1:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of 55 लाख पंजाबियों का मुफ्त राशन बंद करने की साजिश रच रही है केंद्र सरकार : सीएम भगवंत मान

55 लाख पंजाबियों का मुफ्त राशन बंद करने की साजिश रच रही है केंद्र सरकार : सीएम भगवंत मान

25 August 2025 - 10:38 AM
Photo of पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले लंबे समय से लंबित आबकारी बकाए की वसूली के प्रयास तेज : हरपाल सिंह चीमा

पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले लंबे समय से लंबित आबकारी बकाए की वसूली के प्रयास तेज : हरपाल सिंह चीमा

24 August 2025 - 9:49 PM
Photo of 175वें दिन पंजाब पुलिस ने 470 स्थानों पर की छापेमारी, 134 नशा तस्कर गिरफ्तार

175वें दिन पंजाब पुलिस ने 470 स्थानों पर की छापेमारी, 134 नशा तस्कर गिरफ्तार

24 August 2025 - 8:08 PM
Photo of Punjab : उद्योग की जरूरतों और बाजार की मांग के अनुसार नए ट्रेड तैयार किए गए : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Punjab : उद्योग की जरूरतों और बाजार की मांग के अनुसार नए ट्रेड तैयार किए गए : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

24 August 2025 - 7:34 PM
Photo of पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा सभी विभागों के मुखियों को निर्देश, दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट

पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा सभी विभागों के मुखियों को निर्देश, दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट

24 August 2025 - 3:53 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने मंडियाला गाँव में हुए भीषण हादसे पर गहरा दुख जताया

सीएम भगवंत मान ने मंडियाला गाँव में हुए भीषण हादसे पर गहरा दुख जताया

24 August 2025 - 3:36 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने प्रमाणित पेशेवरों की सूचीबद्धता के साथ पंजाब को औद्योगिक केंद्र बनाने की नीति शुरू की

सीएम भगवंत मान ने प्रमाणित पेशेवरों की सूचीबद्धता के साथ पंजाब को औद्योगिक केंद्र बनाने की नीति शुरू की

24 August 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान की पाई-पाई का मुआवजा देगी : सीएम भगवंत मान

पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान की पाई-पाई का मुआवजा देगी : सीएम भगवंत मान

24 August 2025 - 2:55 PM
Photo of पंजाब सरकार ‘डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट’ के अंतर्गत नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार ‘डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट’ के अंतर्गत नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

24 August 2025 - 8:38 AM
Photo of पंजाब में 27 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

पंजाब में 27 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

24 August 2025 - 8:00 AM
Back to top button