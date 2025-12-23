UP News : जीजा पर छाया प्यार का बुखार, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा

Uttar Pradesh

UP News : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक युवक प्यार में इस कदर पागल हो गया, की उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर करीब 3 घंटे तक ड्रामा किया। जानकारी के मुताबिक युवक के घर में पत्नी और छोटा बच्चा है लेकिन उसके बावजूद युवक साली से शादी की जिद पर अड़ गया। मामला सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर का बताया जा रहा है।

पुलिस ने युवक का किया चालान

साली के प्यार में पड़े युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाते हुए ग्रामीण व घरवालों को बुलाया। इस बीच वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। स्थानीय लोगों ने यूपी-112 को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की साली को बुलाया। पुलिस ने पूरे एक घंटे के रेस्क्यू के बाद सिरफिरे आशिक को टावर से निचे उतारा। जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया।

आत्मदाह करने की दी धमकी

युवक की पहचान शहरुद्दीन उर्फ शेरा के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार, शहरुद्दीन अपनी साली से शादी की मांग को लेकर हंगामा करता रहता था। जिसके बाद युवक मोबाइल टावर पर चढ़ कर हंगामा करने लगा, इस बीच उसकी पत्नी अपने डेढ़ साल के बच्चे को लेकर वहां पहुंच गई। जिसे देख युवक पेट्रोल उड़ेलकर खुद को जिंदा जलाने की धमकी देने लगा।

