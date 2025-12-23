खेल

Cricket News : BCCI ने लिया अहम फैसला, नए साल पर महिला खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले

Karan Panchal23 December 2025 - 1:07 PM
Cricket News : New Year के मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत की महिला घरेलू क्रिकेट टीम को बड़ी खुशखबरी दी है। जिसको लेकर महिला क्रिकेट टीम में नया जोश देखने को मिल रहा है। BCCI ने 22 दिसंबर को ऑनलाइन मीटिंग की।

इस मीटिंग में एपेक्स काउंसिल के सामने सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसमें महिला खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने की बात कही गई। जानकारी के मुताबिक अब महिला और पुरुष खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में एक समान मैच फीस मिलेगी। इस वेतन वृद्धि को बोर्ड की शीर्ष परिषद ने मंजूरी दे दी है।

अब प्रतिदिन की फीस होगी इतनी

घरेलू टूर्नामेंटों में खेलने वाली सीनियर महिला क्रिकेटरों को अब प्रतिदिन 50 हजार रुपए से 60 हजार रुपए के बीच मिलेंगे, जो मौजूदा 20 हजार रुपए (रिजर्व खिलाड़ियों के लिए 10,000 रुपये) प्रति मैच दिन से काफी अधिक है।

हर मैच के हिसाब से इतनी होगी रकम

महिला क्रिकेटर टीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्लेइंग-11 और वनडे मैच खेलने पर 50 हजार रुपए मिलेंगे और बैंच पर बैठने वाले प्लेयर्स को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे, वहीं टी-20 में प्लेइंग-11 में शामिल प्लेयर्स को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे, साथ ही बेंच पर बैठने वालीं प्लेयर्स को 12,500 रुपए मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले टी-20, वनडे और फर्स्ट क्लास मैच में प्लेइंग-11 का हिस्सा बनने पर महिला खिलाड़ियों को 20 हजार रुपए मिलते थे। वहीं, बेंच पर बैठने वाली खिलाड़ियों को 10 हजार रुपए दिए जाते थे।

एक सीजन में मिलेंगे 5 से 7 लाख रुपए

BCCI ने कहा कि पहले सीनियर महिला प्लेयर को एक सीजन खेलने पर 2 लाख रुपए मिलते थे। वहीं, अब 4 वनडे खेलने पर ही प्लेयर्स 2 लाख रुपए कमा सकेंगी। एक सीजन में अब खिलाड़ियों को 5 से 7 लाख रुपए तक मिलेंगे। मैचों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी कमाई भी बढ़ती जाएगी।

रेफरी और अंपायर्स की भी मौज

BCCI ने बताया कि महिला प्लेयर्स के साथ रेफरी और अंपायर्स की फीस बढ़ेगी। अब लीग स्टेज में एक दिन की अंपायरिंग के लिए अंपायरों को 40 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं, नॉकआउट मैचों में उनकी फीस 50 से 60 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी। देश के 79 मैच रेफरी को अंपायरों के बराबर ही फीस दी जाएगी।

