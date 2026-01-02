Bihar Land Scam : बिहार में नए साल के पहले दिन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. पटना जिले के बिहटा अंचल स्थित भूमि राजस्व विभाग से जुड़े एक मामले में विजिलेंस टीम ने तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले की जांच के बाद की गई है, जिसे विभाग में कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

किसानों के मुआवजे में 55 लाख रुपये का गबन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली 11 शिकायतों के बाद बिहटा अंचल के सिकंदरपुर मौजा में भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 01/2011-12 की जांच की गई. यह अधिग्रहण मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए भूमि बैंक योजना के तहत किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा भुगतान में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है. विस्तृत जांच में करीब 55 लाख रुपये के फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है.

पटना अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का मामला

इस भ्रष्टाचार में पटना जिले के तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भू अर्जन कार्यालय के कानूनगो, सहायक, प्रधान सहायक, अमीन, बिहटा अंचल के तत्कालीन अंचाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और एक गैर लोक सेवक शामिल पाए गए हैं. इन सभी के खिलाफ निगरानी थाना में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

भ्रष्टाचार रोकने में विजिलेंस की कार्रवाई अहम

विजिलेंस की यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार पर लंगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. साथ ही यह भूमि मुआवजा मामले में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास है. इससे आम लोगों का विभाग पर भरोसा मजबूत होगा और अन्य अधिकारियों के लिए यह एक चेतावनी के रूप में काम करेगा.

