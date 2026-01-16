Delhi NCRराजनीति

Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

Karan Panchal16 January 2026 - 4:51 PM
Delhi Politics : आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में गरीबों के घर तोड़ने का सख्त विरोध किया है। इस बाबत गुरुवार को ‘‘आप’’ के दिल्ली प्रदेश संयोजक और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने शालीमार बाग का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ अन्याय नहीं होने देने का भरोसा दिया।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता ने जिनके पैर पकड़ कर वोट मांगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं के मकान तोड़ने के आदेश दे दिए।

रेखा गुप्ता के पति कर रहे मनमानी

शालीमार बाग के निवासियों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने धमकाते हुए कहा है कि तुम्हारे मकान जरूर टूटेंगे। आज दिल्ली का तापमान 2.5 डिग्री है। इस ठिठुरन भरी कड़ाके की सर्दी में लोग बेघर होकर कहां जाएंगे?

वोट बदलने का नतीजा नोटिस

इस दौरान विधायक संजीव झा ने कहा कि शालीमार बाग विधानसभा में मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई एक बड़ा अन्याय है। सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का विश्वास सबसे बड़ा होता है। एक वोट की ताकत दिल्ली ने देखी है।

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवालों को सड़कें, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक समेत अन्य कई सुविधाएं दीं। लेकिन आज वोट बदलने का नतीजा नोटिस और बुलडोजर के रूप में सामने है। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े हैं।

सत्ता आती है और जाती है- संजीव झा

संजीव झा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। इतने लोगों ने उन्हें जिताकर विधायक बनाया। इसलिए वे लोगों के साथ अन्याय न करें। सत्ता कई बार दिमाग पर चढ़ जाती है और अहंकार आ जाता है, लेकिन रेखा गुप्ता को याद रखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत भाजपा सत्ता में हैं।

जिस दिन जनता भाजपा को सत्ता से नीचे उतारेगी, उस दिन न तो भगवान के घर में उनके लिए न्याय होगा और न ही यहां। सत्ता किसी की स्थाई नहीं है, यह अस्थायी है, सत्ता आती है और जाती है।

तोड़े जा रहे गरीबों के घर

संजीव झा ने कहा कि यह समय इन माताओं का आशीर्वाद और दुआ लेने का था, लेकिन इसके बदले भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार इन गरीबों के घर और आशियाने तोड़ रही हैं। वहां मौजूद लोगों को आश्वासन देते हुए संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस लड़ाई को जहां तक ले जाना होगा, ले जाएगी।

मैं एक विधानसभा सदस्य के रूप में सदन के भीतर भी उनकी आवाज उठाऊंगा और अगर सड़क पर लड़ना पड़ा, तो सड़क पर भी लडूंगा, लेकिन अन्याय नहीं होने दूंगा।

चार साल लड़ाई के बाद बनी सड़क

संजीव झा ने एक वोट की कीमत समझाते हुए कहा कि एक वोट से क्या बदलता है, यह आज साफ दिख रहा है। एक वोट जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया था, तो उन्होंने दिल्ली की जनता को संवारा। उन्होंने याद दिलाया कि 10 साल पहले यहां की सड़क बहुत बेकार थी। इस सड़क को बनवाने के लिए चार साल लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर यह बनी।

अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े

संजीव झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों का जीवन बेहतर किया, मोहल्ला क्लीनिक खोले, सड़कें चौड़ी कीं और सुविधाएं दीं। फिर जनता ने पलटकर एक वोट बदलकर भाजपा को दे दिया, यह सोचकर कि ये उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन रक्षक ही संहारक बन गए।

भाजपा के लोग उस व्यक्ति की तरह हैं जो जिस डाली पर बैठे हैं, उसी को काटना शुरू कर दिया है। वोट बदलने का नतीजा आज यह नोटिस है। लेकिन आम आदमी पार्टी भरोसा दिलाती है कि इस लड़ाई में हम अपनी अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े रहेंगे।

