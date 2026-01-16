होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई पत्नी, बेड के नीचे छिपा प्रेमी

Husband-Wife Relation : उत्तर प्रदेश के झांसी से पति-पत्नी के रिश्तें को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। झांसी बस स्टैंड के पास एक होटल के कमरे में पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पति पत्नी का पीछा करते हुए होटल तक पहुंचा, जिसके बाद पति ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने होटल का दरवाजा खोला तो हंगामा मच गया।

बेड के नीचे छिपा प्रेमी

जब प्रेमी जोड़े ने पुलिस को देखा तो डर के मारे प्रेमी बेड के नीचे छिप गया, मौके पर होटल में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पति पत्नी सहित प्रेमी को थाने लेकर गई, जिसके बाद पति ने थाने में तहरीर दी। हालांकि पुलिस ने विरुद्ध शांतिभंग मामले में प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

3 साल पहले हुई पति पत्नी की शादी

जानकारी के मुताबिक, पती पत्नी की शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। यहां तक की मामला पुलिस तक पहुंच गया। वहीं बाद में राजीनामा होने पर वह पत्नी के साथ सीपरी बाजार में रहने लगा लेकिन वहां भी दोनों के बीच घरेलु विवाद हो गए। इस कारण करीब डेढ़ साल से वह पत्नी से अलग रह रहा था।

प्रेमी के संग धूम रही थी पत्नी

पत्नी एक निजी स्कूल में नौकरी करती है और उसका एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार मना करने पर भी पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी। 11 जनवरी को उसे पता चला कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ घूम रही है। उसने पीछा किया तो देखा कि दोनों बस स्टैंड के पास एक होटल में चले गए।

पति ने पुलिस को दी सूचना

इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। होटल में पुलिस ने जब प्रेमी को बुलाया तो महिला ने कहा कि वह नहीं है। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वह डर के मारे बेड के नीचे छिपा हुआ मिला। थाना प्रभारी नवाबाद रवि श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 11 जनवरी का है। महिला का पति से विवाद चल रहा है।

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप