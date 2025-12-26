Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 299वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 115 नशा तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav26 December 2025 - 9:50 AM
1 minute read
Punjab Police :
‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 299वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 115 नशा तस्कर गिरफ्तार

Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशों के खिलाफ मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को लगातार 299वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 285 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान पूरे राज्य में 87 एफआईआर दर्ज कर 115 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 299 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 41,775 हो गई है.

इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 268 ग्राम हेरोइन, 1,860 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 6,700 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

राज्यभर में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान

इस अभियान के दौरान 61 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 285 स्थानों पर छापेमारी की. दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 276 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

तीन-स्तरीय नशा मुक्ति रणनीति

राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशा मुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) – (ई डी पी) लागू की गई है. इसी रणनीति के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज ‘डी-एडिक्शन’ घटक के तहत 30 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 December 2025 - 9:50 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Photo of पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

26 December 2025 - 12:39 PM
Photo of सरकार की नई नीतियों से उद्योगों में तेजी, ओटीएस स्कीम और प्रोत्साहनों से निवेश को रफ्तार

सरकार की नई नीतियों से उद्योगों में तेजी, ओटीएस स्कीम और प्रोत्साहनों से निवेश को रफ्तार

26 December 2025 - 10:36 AM
Photo of पंजाब में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक इलाज

पंजाब में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक इलाज

26 December 2025 - 9:32 AM
Photo of अरोड़ा–मांझी बैठक के बाद एमएसएमई मंत्रालय ने जालंधर में खेल प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र को दी मंजूरी

अरोड़ा–मांझी बैठक के बाद एमएसएमई मंत्रालय ने जालंधर में खेल प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र को दी मंजूरी

25 December 2025 - 8:23 PM
Photo of 31 दिसंबर को होगी ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीमों की ट्रायल

31 दिसंबर को होगी ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीमों की ट्रायल

25 December 2025 - 7:48 PM
Photo of शहीदी सभा : फ़तेहगढ़ साहिब में डीजीपी गौरव यादव ने टेका माथा, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायज़ा

शहीदी सभा : फ़तेहगढ़ साहिब में डीजीपी गौरव यादव ने टेका माथा, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायज़ा

25 December 2025 - 7:11 PM
Photo of स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी क्रिसमस की बधाई

स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी क्रिसमस की बधाई

25 December 2025 - 3:37 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैंकों के लिए पेंशनर सेवा पोर्टल रजिस्ट्रेशन को पूरा करने की समय-सीमा की निर्धारित

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैंकों के लिए पेंशनर सेवा पोर्टल रजिस्ट्रेशन को पूरा करने की समय-सीमा की निर्धारित

25 December 2025 - 3:08 PM
Photo of पंजाब में एमनेस्टी स्कीम, औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय सुधारों से शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को मिले लाभ

पंजाब में एमनेस्टी स्कीम, औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय सुधारों से शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को मिले लाभ

25 December 2025 - 1:56 PM
Back to top button