डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

Ajay Yadav29 November 2025 - 11:32 AM
2 minutes read
Bihar News :
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

Bihar News : बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ‘जन नमन अभिनंदन’ यात्रा के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. लखीसराय जिले के बड़हिया में स्वागत कार्यक्रम के बीच खुलेआम हर्ष फायरिंग और हथियारों का प्रदर्शन किया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लखीसराय सीट से ही विजय सिन्हा चुनाव जीते हैं. बिहार सरकार में दोबारा उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है.

फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. लखीसराय एसपी अजय कुमार के निर्देश पर बंदूक जैसी दिखाई देने वाली दोनों उपकरण को मौके से जब्त कर लिया गया. साथ ही, इस मामले में जुड़े जाविर और हामिद को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया.

सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप

वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लखीसराय में स्वागत जुलूस में हुए फायरिंग पर निशाना साधा. एजाज अहमद ने कहा, “जिस तरह से आज डिप्टी सीएम के विजय समारोह में गोलियों की बौछार हो रही है जिससे खौफ हो जाता है. लेकिन राज्य सरकार खुश हो रही है. तारीफ कर रही है. ये सरकार अपराधियों का महिमामंडन कर रही हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रही है. बुलडोजर चलाने वाली सरकार की बुलडोजर नीति कहां चली गई?”

वायरल वीडियो पर जन सुराज के सवाल

जन सुराज ने बयान जारी करते हुए कहा, “नवगठित बिहार सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दो उपमुख्यमंत्री बने हैं. पदभार संभालते ही एक वांछित अपराधी की सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए तस्वीर वायरल हो गई. वहीं विजय सिन्हा के विजय जुलूस में राइफल और बंदूक से की जा रही फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है. ऐसे में बिहार की कानून-व्यवस्था का आगे क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं. अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी.

लखीसराय में समर्थन से भावुक हुए डिप्टी सीएम

अपने एक्स पोस्ट में डिप्टी सीएम ने लिखा, “जन नमन अभिनंदन! लखीसराय के अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर मिला अपार समर्थन, आत्मीय स्नेह और अटूट विश्वास देखकर मन भावुक हो उठा. जनता का यह प्रेम और अपनापन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. यही दुर्लभ स्नेह और सम्मान मुझे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने और क्षेत्र को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए निरंतर प्रेरित करता है.

इसके आगे विजय कुमार सिन्हा ने लिखा, “जनविश्वास की शक्ति और सबके सामूहिक प्रयासों से, लखीसराय को विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा. आपका विश्वास, मेरी जिम्मेदारी.”

