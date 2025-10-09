Uttarakhandराज्य

उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

Amzad Khan9 October 2025 - 5:39 PM
2 minutes read
Uttarakhand Sanskrit University
दीपक कुमार, डॉ. प्रकाश पंत और डॉ. सुमन भट्ट विदेश मंत्रालय के सचिवों से मुलाकात करते हुए — उत्तराखंड के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों की दिशा में कदम

Uttarakhand Sanskrit University : आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड सरकार के सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक में डॉ. प्रकाश चंद्र पंत और डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दो सचिवों से मुलाकात कर उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों को विदेशों में रोजगार से जोड़ने के तरीकों पर चर्चा की.

पूर्वी देशों में संस्कृत और रोजगार के अवसर

सर्वप्रथम सचिव दीपक कुमार ने विदेश सचिव (पूर्व), पी. कुमारन से भेंट की. बैठक में पूर्वी देशों में संस्कृत भाषा की स्थिति और इसके भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई. चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह था कि किस तरह संस्कृत के ज्ञान को व्यावसायिक अवसरों और रोजगार से जोड़ा जा सके.

दक्षिणी देशों में अंतरराष्ट्रीय अवसर

इसके बाद सचिव संस्कृत शिक्षा ने विदेश सचिव (दक्षिण), नीना मल्होत्रा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जानकारी दी. साथ ही उन्होंने विश्व में संस्कृत में रुचि रखने वाले देशों की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया, ताकि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल सके. दोनों सचिवों ने अनुरोध पत्र भेजने की सलाह दी ताकि संबंधित देशों के राजदूत और उच्चायुक्त संस्कृत विद्वानों की मांग के बारे में जानकारी दें.

अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का सुझाव

विदेश सचिव (दक्षिण) ने सुझाव दिया कि 24-25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में उत्तराखंड सरकार और संस्कृत विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित करें. इस सम्मेलन में विदेशी विद्वान और स्थानीय विद्यार्थियों को एक मंच मिलेगा, जिससे संस्कृत भाषा और ज्ञान का आदान-प्रदान होगा. अंतरराष्ट्रीय विद्वानों का यात्रा खर्च भारत सरकार वहन करेगी और स्थानीय खर्च विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा. सचिव संस्कृत शिक्षा ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और यथाशीघ्र विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया. इससे उत्तराखंड के संस्कृत विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

मेरी योजनापुस्तक का विमोचन

इससे पहले सचिव दीपक कुमार ने मेरी योजना पुस्तक भेंट की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संकलन है. इस पुस्तक से विद्यार्थियों और अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

