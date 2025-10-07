Uttarakhandराज्य

घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

Amzad Khan7 October 2025 - 7:48 PM
2 minutes read
Aatmanirbhar Bharat Campaign
दीप्ति रावत भारद्वाज कार्यशाला में “आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान” के महत्व पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए.

Aatmanirbhar Bharat Campaign : रूड़की में आज “आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान” के अंतर्गत एक भव्य जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी’ संदेश को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत करना रहा.

कार्यशाला की शुरुआत ऊर्जावान माहौल में हुई, जहां प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपने प्रेरक शब्दों से कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा –

“प्रधानमंत्री जी का ‘घर-घर स्वदेशी’ अभियान भारत की आत्मा को सशक्त करने वाला आंदोलन है. जब हर नागरिक लोकल उत्पाद अपनाएगा, तब ही देश सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनेगा.”

“लोकल से ग्लोबल” की सोच

दीप्ति रावत भारद्वाज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच “लोकल से ग्लोबल” तक की है. अगर हर भारतीय अपने घर में स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने लगे, तो यह न केवल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा, बल्कि हमारे कारीगरों, उद्यमियों और युवाओं को नई उड़ान देगा. उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दें और हर गली, हर मोहल्ले तक “घर-घर स्वदेशी” का संदेश पहुंचाएं.

जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने की. इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, जिला प्रभारी आदित्य चौहान, राज्य मंत्री देशराज, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, जिला महामंत्री अक्षय प्रताप, और सागर गोयल सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया गया

सभी कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए एकजुट होकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे. कार्यशाला में “मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप इंडिया” जैसे अभियानों के महत्व पर भी चर्चा हुई.

अंत में दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि यह अभियान भारत के आत्म-सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है –

“जब भारत का हर घर रोशनी में नहाएगा, जब हर परिवार स्वदेशी उत्पादों पर गर्व करेगा, तभी हम कह सकेंगे कि भारत सचमुच आत्मनिर्भर बन गया है.”

आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और हर नागरिक की भूमिका

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है. जब हर घर में स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल होगा और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तभी हमारा देश सच्चाई में आत्मनिर्भर बन पाएगा. यह अभियान हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी-छोटी कोशिशें भी राष्ट्रीय शक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता की बड़ी नींव रख सकती हैं. कार्यशाला में दिए गए संदेश, “लोकल से ग्लोबल” और “घर-घर स्वदेशी”, हर नागरिक के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों हैं. यदि हम सब मिलकर इस संकल्प को अपनाएं, तो भारत का हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर और हर घर वास्तव में आत्मनिर्भर और उज्जवल बन सकता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

