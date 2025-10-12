फटाफट पढ़ें
- सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की
- गोर बोले, ट्रंप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं
- दोनों देशों ने रक्षा और व्यापार पर चर्चा की
- जयशंकर ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की
- गोर दिल्ली में 6 दिन की यात्रा पर हैं
PM Modi : शनिवार को नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती को आगे बढ़ीने का भरोसा जताया, गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना ‘बहुत अच्छा दोस्त’ मानते हैं. शुक्रवार को भारत पहुंचे गोर ने इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भी मुलाकात की.
सर्जियो गोर की पीएम मोदी से मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, ‘मैंने पीएम मोदी के साथ शानदार मुलाकात की. हमने भारत-अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे अहम विषयों पर चर्चा की. साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के महत्व पर भी बात हुई.’ उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात पर खुशी जताई, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘अमेरिका के राजदूत-नियुक्त सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई. मुझे यकीन है कि उनके कार्यकाल में भारत-अमेरिका का व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.’
भारत-अमेरिका रिश्तों और वैश्विक महत्व पर चर्चा
इसके पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. जयशंकर ने कहा, ‘आज नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत-नियुक्त सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई. हमने भारत-अमेरिका रिश्तों और इसके वैश्विक महत्व पर बात की.’ यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव देखा जा रहा है. अमेरिका ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया, जिसमें भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. भारत ने इस कदम को ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक’ बताया है.
सर्जियो गोर 6 दिन की दिल्ली यात्रा पर
सर्जियो गोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा और यकीन दिखाया. मुझे भारत में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत नियुक्त किया जाना मेरे लिए गर्व की बात है,’ हालांकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल की फोन पर बातचीत ने व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. दोनों देशों ने कुछ हफ्तों के ठहराव के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की है. गोर डिप्टी सेक्रेटरी फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज माइकल जे रिगास के साथ 6 दिन की यात्रा पर दिल्ली आए हैं.
