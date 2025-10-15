Bihar

उपेंद्र कुशवाहा नाराज, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में असंतोष; पटना बैठक स्थगित, आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात

Ajay Yadav15 October 2025 - 8:56 AM
2 minutes read
Bihar News :
उपेंद्र कुशवाहा नाराज, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में असंतोष; पटना बैठक स्थगित, आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात

फटाफट पढ़ें

  • बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर तनाव
  • एनडीए और महागठबंधन में सहमति नहीं बनी
  • उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए और जताया असंतोष
  • पटना बैठक स्थगित कुशवाहा बोले स्थिति ठीक नहीं
  • सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी बरकरार है

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. सत्तारुढ़ एनडीए गठबंधन में भी स्थिति यही है. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार है. इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है, और वे भी सीट बंटवारे को लेकर असंतोष जताने वाले नेताओं में शामिल हैं.

उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं हैं. उनकी पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को बिहार चुनाव में 6 सीटें मिली हैं. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त कर दी थी. एनडीए नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए में स्थिति ठीक नहीं है.

उपेंद्र कुशवाहा ने पटना बैठक स्थगित की

उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार सुबह फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुझे अभी दिल्ली के लिए निकलना है. इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.” इसके पहले उन्होंने मंगलवार को बताया था कि पार्टी की आपात बैठक बुधवार दोपहर 12.30 बजे बुलाई गई थी.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनडीए में कुछ ठीक नहीं

इसके पहले देर रात बीजेपी नेता नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पहुंचे. इसके बाद कुशवाहा ने कहा, एनडीए में इस समय कुछ भी ठीक नहीं है. हालांकि, इस बयान से कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि एनडीए में दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है. कौन सा दल किस सीट पर लड़ेगा, इसकी चर्चा भी सकारात्मक तरीके से अंतिम दौर में है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.

सीट बंटवारे को लेकर जताई असंतोष

इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बनी हुई थी. हालांकि उन्हें जीतन राम मांझी की पार्टी के बराबर 6-6 सीटें दी गई हैं. कल ही दिन में कुशवाहा ने किसी का नाम लिए बगैर ही फेसबुक पर कहा था, “आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं अपना आशियाना बसाने की.”

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 October 2025 - 8:56 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

15 October 2025 - 11:54 AM
Photo of टिकट की जंग में JDU विधायक गोपाल मंडल का सीएम आवास पर धरना, बोले- बिना मिले नहीं हटूंगा

टिकट की जंग में JDU विधायक गोपाल मंडल का सीएम आवास पर धरना, बोले- बिना मिले नहीं हटूंगा

14 October 2025 - 12:21 PM
Photo of एनडीए पांडवों की तरह…’ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी, क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

एनडीए पांडवों की तरह…’ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी, क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

13 October 2025 - 3:51 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

13 October 2025 - 1:30 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

13 October 2025 - 1:02 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

13 October 2025 - 8:52 AM
Photo of बिहार चुनाव में लोजपा (रामविलास) को मिली 29 सीटें, चिराग बोले- ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’

बिहार चुनाव में लोजपा (रामविलास) को मिली 29 सीटें, चिराग बोले- ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’

13 October 2025 - 8:04 AM
Photo of AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

12 October 2025 - 10:24 AM
Photo of तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

12 October 2025 - 7:58 AM
Photo of भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

11 October 2025 - 12:23 PM
Back to top button