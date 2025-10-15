फटाफट पढ़ें

बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर तनाव

एनडीए और महागठबंधन में सहमति नहीं बनी

उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए और जताया असंतोष

पटना बैठक स्थगित कुशवाहा बोले स्थिति ठीक नहीं

सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी बरकरार है

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. सत्तारुढ़ एनडीए गठबंधन में भी स्थिति यही है. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार है. इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है, और वे भी सीट बंटवारे को लेकर असंतोष जताने वाले नेताओं में शामिल हैं.

उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं हैं. उनकी पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को बिहार चुनाव में 6 सीटें मिली हैं. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त कर दी थी. एनडीए नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए में स्थिति ठीक नहीं है.

उपेंद्र कुशवाहा ने पटना बैठक स्थगित की

उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार सुबह फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुझे अभी दिल्ली के लिए निकलना है. इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.” इसके पहले उन्होंने मंगलवार को बताया था कि पार्टी की आपात बैठक बुधवार दोपहर 12.30 बजे बुलाई गई थी.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनडीए में कुछ ठीक नहीं

इसके पहले देर रात बीजेपी नेता नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पहुंचे. इसके बाद कुशवाहा ने कहा, एनडीए में इस समय कुछ भी ठीक नहीं है. हालांकि, इस बयान से कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि एनडीए में दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है. कौन सा दल किस सीट पर लड़ेगा, इसकी चर्चा भी सकारात्मक तरीके से अंतिम दौर में है. नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.

सीट बंटवारे को लेकर जताई असंतोष

इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बनी हुई थी. हालांकि उन्हें जीतन राम मांझी की पार्टी के बराबर 6-6 सीटें दी गई हैं. कल ही दिन में कुशवाहा ने किसी का नाम लिए बगैर ही फेसबुक पर कहा था, “आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं अपना आशियाना बसाने की.”

आज बादलों ने फिर साजिश की,

जहां मेरा घर था वहीं बारिश की ।

अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की,

तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की ।। — Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) October 13, 2025

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप