Delhi News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) को धुंध छाई रही. शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 327 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. इसके साथ ही, राजधानी ने इस साल दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह का सामना किया, जब तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 327 दर्ज किया गया, जबकि सुबह के समय यह 323 था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बवाना का AQI सबसे खराब रहा, जहां स्तर 373 तक पहुंच गया.

आरके पुरम में AQI 370

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘समीर’ ऐप के मुताबिक, शाम छह बजे तक राजधानी के 39 में से 31 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गए. वहीं, आरके पुरम में AQI 370 दर्ज किया गया, जो दिन के सबसे उच्च स्तरों में से एक रहा.

सीपीसीबी ने AQI को छह श्रेणियों में बांटा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच का एक्यूआई ‘गंभीर श्रेणी में रखा जाता है.

दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह

भारत मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री कम रहा और यह इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह बनी. इससे पहले दिसंबर की सबसे कम तापमान वाली सुबह 12 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई थी, जब पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.

शनिवार को हल्के कोहरे का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे राजधानी में आर्द्रता 68 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सुबह यह स्तर बढ़कर 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था. विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार को हल्का कोहरा बना रह सकता है और तापमान 8 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप